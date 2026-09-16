Prediksi Skor Hapoel Be'er Sheva vs Dinamo Zagreb: Laga Ketat, The Blues Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Hapoel Be'er Sheva akan menghadapi Dinamo Zagreb pada laga pembuka league phase Liga Europa 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali perjalanan di kompetisi Eropa dengan hasil positif.

Hapoel Be'er Sheva datang dengan modal kemenangan di kompetisi domestik, sedangkan Dinamo Zagreb berusaha bangkit setelah menelan kekalahan pada pertandingan terakhir.

Hapoel Be'er Sheva meraih kemenangan 2-0 atas Hapoel Petah Tikva sebelum pertandingan Liga Europa. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim asal Israel tersebut setelah menjalani awal musim domestik yang belum sepenuhnya konsisten.

Dari empat pertandingan awal kompetisi domestik musim ini, Hapoel Be'er Sheva baru mengoleksi dua kemenangan. Mereka masih mencari bentuk permainan terbaik setelah melalui rangkaian pertandingan yang cukup padat sejak babak kualifikasi kompetisi Eropa.

Perjalanan Hapoel Be'er Sheva menuju league phase Liga Europa juga cukup panjang. Mereka sebelumnya berusaha menembus Liga Champions, tetapi langkah tersebut terhenti pada babak penentuan setelah kalah dari Sabah Baku melalui perpanjangan waktu.

Sebelum itu, Hapoel Be'er Sheva sempat mencatat hasil impresif ketika menghadapi Vikingur Reykjavik dan Red Star. Mereka bahkan berhasil menyingkirkan Red Star dengan agregat 3-0.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Hapoel Be'er Sheva memiliki pengalaman menghadapi pertandingan Eropa dengan tekanan tinggi.