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Rabu, 16 September 2026 | 16.02 WIB

Prediksi Skor Hapoel Be'er Sheva vs Dinamo Zagreb di Liga Europa: Modri Curi 3 Poin di Laga Tandang

Dion Beljo menjadi ancaman utama Dinamo Zagreb saat menghadapi Hapoel Be'er Sheva pada laga Liga Europa. (Dinamo Zagreb) - Image

Dion Beljo menjadi ancaman utama Dinamo Zagreb saat menghadapi Hapoel Be'er Sheva pada laga Liga Europa. (Dinamo Zagreb)

JawaPos.com - Hapoel Be'er Sheva menghadapi Dinamo Zagreb pada laga pembuka league phase Liga Europa di Superbet Arena-Giulesti, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB, dengan tuan rumah mengusung modal kemenangan 2-0 atas Hapoel Petah Tikva.

Sedangkan Dinamo Zagreb datang setelah kalah 2-4 dari Osijek, pengalaman Eropa membuat tim tamu diprediksi mampu mencuri tiga poin.

Hapoel Be'er Sheva Punya Modal Eropa, tapi Start Liga Kurang Meyakinkan

Hapoel Be'er Sheva menjalani perjalanan panjang sebelum mencapai league phase Liga Europa musim ini setelah gagal menembus fase utama Liga Champions.

Tim asuhan Ran Kozuch sempat mencatat kemenangan agregat bersejarah 3-0 atas Red Star setelah sebelumnya menyingkirkan Vikingur Reykjavik.

Langkah Hapoel Be'er Sheva kemudian terhenti di babak penentuan setelah kalah dari Sabah Baku melalui perpanjangan waktu.

Hasil tersebut membuat mereka turun ke kompetisi kasta kedua Eropa dan kini menjalani penampilan keempat di Liga Europa.

Musim lalu, Hapoel Be'er Sheva menjadi juara Ligat ha'Al untuk pertama kalinya dalam delapan tahun setelah mengumpulkan keunggulan tiga poin atas Beitar Jerusalem.

Namun, performa mereka pada awal kompetisi domestik musim ini belum terlalu stabil dengan hanya meraih dua kemenangan dari empat pertandingan.

Hapoel Be'er Sheva memang punya catatan menarik di kandang Eropa musim ini karena memenangkan tiga pertandingan yang sudah dimainkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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