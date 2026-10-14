Ange-Yoan Bonny Ingin Inter Milan Segera Bangkit Setelah Kalah Lawan Club Brugge

Ange-Yoan Bonny di laga kekalahan Inter Milan lawan Club Brugge. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com-Ange-Yoan Bonny ingin Inter Milan segera bangkit setelah kalah dari tamunya Club Brugge di pertandingan kedua Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 3-4 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Rabu (14/10/2026).
Kekalahan dari Club Brugge dianggap Ange-Yoan Bonny sebagai ketidakberuntungan yang dialami Inter Milan. Meskipun demikian, mereka akan belajar dari laga kali ini.
"Saya rasa tidak banyak yang akan berubah. Kami adalah Inter. Kami bisa menang melawan siapa pun, sekarang kami langsung fokus pada pertandingan berikutnya. Ada beberapa pertandingan tersisa dan kami akan memberikan yang terbaik. Kami kurang beruntung hari ini. Saya pikir kami adalah Inter yang sama di Liga Champions dan Serie A. Kami bisa belajar dari ini, kami akan mencoba lagi," kata Ange-Yoan Bonny yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Rabu (14/10/2026).
Penyerang 22 tahun tersebut ditanya tentang peluang Inter Milan bermain di final Liga Champions musim ini. Bonny mengatakan bahwa seluruh pemain hanya fokus untuk setiap pertandingan.
"Mari kita coba memenangkan pertandingan demi pertandingan. Di lapangan, kami memberikan segalanya, kami bekerja keras dari pertandingan ke pertandingan," tegas Bonny.
Lini pertahanan Inter Milan juga tidak luput dari sorotan karena sudah kebobolan 14 gol. Bonny sebetulnya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut karena Inter juga bisa mencetak 22 gol di semua kompetisi.
"Saya tidak tahu kami kebobolan 14 gol dalam 8 pertandingan, tetapi kami mencetak banyak gol, dan dalam sepak bola, siapa yang mencetak gol terbanyak akan menang. Tentu saja, Anda harus berusaha untuk kebobolan lebih sedikit gol, tetapi itu bagian dari permainan. Ini kekalahan yang berat, sulit untuk dikomentari. Kami jelas menghadapi tim Brugge yang sangat bagus. Kami harus bereaksi segera; sepak bola memberi Anda kesempatan untuk bereaksi segera. Kami harus belajar dari kesalahan yang kami buat hari ini dan bereaksi," pungkas Ange-Yoan Bonny.
Pada laga melawan Club Brugge, Bonny bermain 12 menit. Melansir Fotmob, penyerang timnas Pantai Gading itu bermain efektif dengan melepaskan satu tendangan yang langsung berbuah gol.
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