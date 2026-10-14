Persib Bandung Kalahkan Cong Viettel 1-0, Pangeran Biru Kokoh di Puncak Grup E

JawaPos.com – Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cong Viettel pada lanjutan Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) malam WIB. Gol tunggal Mariano Peralta melalui titik penalti memastikan Pangeran Biru mengamankan tiga poin.

Kemenangan tersebut membuat Persib melanjutkan tren positif di Grup E. Sebelumnya, tim asuhan Igor Tolic itu juga menang 1-0 atas FC Seoul pada pertandingan pertama.

Tambahan tiga poin membuat Persib mengoleksi enam poin dan kokoh di puncak klasemen sementara Grup E. Mereka unggul dua poin atas Melbourne Victory yang berada di posisi kedua.

Persib juga mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship (ACC) dengan hasil positif. Mereka sebelumnya mengalahkan Port FC dengan skor 3-1.

Mariano Peralta Bawa Persib Unggul Lewat Penalti

Persib langsung berusaha mengambil inisiatif serangan untuk menekan pertahanan Cong Viettel. Namun, hingga 10 menit pertama berlalu, belum ada peluang berbahaya yang benar-benar mengancam gawang tim tamu.

Peluang Persib mulai tercipta pada menit ke-17 melalui tendangan keras Mariano Peralta. Sayangnya, bola masih membentur pemain belakang Cong Viettel sehingga gagal menghasilkan gol.

Pangeran Biru kembali menebar ancaman pada menit ke-27 lewat kerja sama Thom Haye dan Marc Klok. Sodoran Haye berhasil diterima Klok, tetapi tendangan sang kapten dari luar kotak penalti masih bisa diblok barisan pertahanan lawan.

Empat menit kemudian, giliran Ikhwan Ali Tanamal yang mencoba peruntungan. Tembakannya dari luar kotak penalti memaksa kiper Cong Viettel, Nguyen Van Viet, melakukan penyelamatan.