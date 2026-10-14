Prediksi Skor Real Betis vs Porto: Pellegrini Bidik Kemenangan Kedua

Real Betis mengincar kemenangan kedua di fase liga Liga Champions saat menjamu Porto di La Cartuja. Tuan rumah bermodal hasil positif, sedangkan tim tamu berusaha bangkit setelah kalah dari Manchester City. (Dok. Bein Sports)
JawaPos.com – Real Betis akan menghadapi Porto pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion La Cartuja, Sevilla, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Real Betis berusaha melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan pembuka. Sebaliknya, Porto ingin bangkit setelah kalah 0-2 dari Manchester City.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Real Betis. Tim asuhan Manuel Pellegrini itu juga memiliki modal positif di kompetisi domestik dan Eropa.
Real Betis mengawali kiprahnya di Liga Champions dengan mengalahkan Lille 3-2 di Prancis. Mereka sempat menghadapi tekanan sebelum memastikan kemenangan dan membawa pulang tiga poin.
Troy Parrott menjadi salah satu pemain yang berkontribusi dalam kemenangan tersebut. Penyerang itu mencetak gol yang membantu Real Betis mengamankan hasil positif.
Ketajamannya kembali dibutuhkan saat menghadapi Porto, terutama karena tim tamu memiliki kualitas untuk memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah.
Real Betis juga meraih kemenangan 5-2 atas Osasuna dalam pertandingan terakhir yang disebutkan dalam catatan tim. Hasil tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga Eropa.
Real Betis Andalkan Keuntungan Kandang
Di bawah arahan Manuel Pellegrini, Real Betis menunjukkan performa kompetitif pada awal musim 2026/2027. Mereka mampu bersaing di papan atas La Liga dan meraih kemenangan pada pertandingan pembuka Liga Champions.
Meski demikian, Real Betis tidak bisa mengabaikan persoalan kebugaran pemain. Aitor Ruibal dilaporkan mengalami cedera lutut, sedangkan Junior Firpo menghadapi masalah pada pangkal paha.
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