Prediksi Susunan Pemain Aston Villa vs Fenerbahce: Emery Incar Kemenangan

JawaPos.com – Aston Villa akan menjamu Fenerbahce dalam lanjutan Liga Champions di Villa Park, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tuan rumah membidik kemenangan untuk memperbaiki performa mereka.

Bek Aston Villa Matty Cash menilai Fenerbahce akan menjadi lawan yang tidak mudah. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya memaksimalkan pertandingan kandang.

"Dalam beberapa tahun terakhir, performa kandang kami luar biasa dan kami perlu mencoba untuk kembali ke performa tersebut," kata Matty Cash, dikutip dari UEFA, Rabu (14/10/2026).

"Jika Anda bisa mendominasi di kandang dan kemudian meraih poin di laga tandang, maka Anda bisa menjadi tim yang sangat kuat. Itulah yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Besok adalah ujian besar melawan tim yang bagus, tetapi di kandang kami perlu memenangkan pertandingan-pertandingan ini," lanjutnya.

Pelatih Aston Villa Unai Emery juga menargetkan kemenangan. Ia menyoroti catatan timnya yang belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Liga Inggris di Villa Park musim ini.

"Kami belum menang di Villa Park [musim ini], jadi sangat penting [untuk melihat] bagaimana kami dapat meningkatkan berbagai hal dan lebih dekat dengan kemenangan. Besok adalah kesempatan yang sangat baik untuk melangkah maju dalam peningkatan tersebut, dan bagi para pemain untuk mendapatkan kepercayaan diri dan merasa nyaman," jelas Emery.

Pelatih asal Spanyol itu juga mewaspadai kekuatan Fenerbahce. Menurutnya, klub asal Turki tersebut memiliki sejarah panjang dan pengalaman menghadapi tim-tim kuat.

"Fenerbahce adalah klub besar, dengan sejarah yang panjang. Di Turki, ini adalah tim yang sangat penting, dan sukses untuk waktu yang lama. Kami bermain melawan mereka tahun lalu dan itu adalah pertandingan yang sangat sulit di Istanbul. Sekarang kami akan bermain di sini di kandang," pungkas Emery.

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