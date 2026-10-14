Prediksi Al Kuwait vs Khalidiya: Tuan Rumah Diunggulkan, Duel Produktivitas Gol

JawaPos.com – Al Kuwait akan menghadapi Khalidiya dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Rabu (14/10/2026) malam. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 23.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih hasil positif di kompetisi antarklub Asia.

Al Kuwait datang dengan kepercayaan diri berkat produktivitas lini depan. Sementara itu, wakil Bahrain, Khalidiya, memiliki modal berupa kemampuan menjaga pertahanan dan berpotensi memberikan perlawanan ketat.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Al Kuwait. Mereka diperkirakan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak menit awal, terutama jika mampu mengulangi ketajaman yang ditunjukkan dalam pertandingan sebelumnya.

Namun, tuan rumah tetap perlu memperhatikan keseimbangan permainan. Kemampuan mencetak gol harus diimbangi organisasi pertahanan yang solid agar tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk memanfaatkan celah.

Al Kuwait Punya Modal Produktivitas Gol

Al Kuwait disebut meraih kemenangan besar 7-1 atas Al Nasar pada 9 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi lini depan mereka menjelang pertandingan melawan Khalidiya.

Meski demikian, performa menyerang yang tajam belum tentu menjamin kemenangan. Al Kuwait juga perlu belajar dari kekalahan 2-3 melawan Al Wahda FC pada 16 September 2026.

Kekalahan itu memperlihatkan bahwa pertahanan tetap menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Ketika menghadapi lawan dengan serangan efektif, kesalahan kecil dapat berujung pada gol.

Menghadapi Khalidiya, Al Kuwait perlu menjaga organisasi permainan sekaligus memaksimalkan peluang yang tercipta. Permainan cepat dan penyelesaian akhir yang efektif bisa menjadi senjata untuk menekan pertahanan tim tamu.