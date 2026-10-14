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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 15 Oktober 2026 | 00.35 WIB

Prediksi Skor Al-Jazira vs Arkadag: The White Horse Siap Curi Kemenangan Tipis

Al-Jazira menjamu Arkadag dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026 di Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, Rabu (14/10/2026). Arkadag datang dengan modal lima kemenangan beruntun dan 16 gol dalam lima pertandingan terakhir. (Arkadag) - Image

Al-Jazira menjamu Arkadag dalam lanjutan AFC Champions League Two 2026 di Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, Rabu (14/10/2026). Arkadag datang dengan modal lima kemenangan beruntun dan 16 gol dalam lima pertandingan terakhir. (Arkadag)

JawaPos.com — Prediksi skor Al-Jazira vs Arkadag dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026 mengarah pada kemenangan tipis tim tamu di Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi, Rabu (14/10/2026) pukul 23.00 WIB.

Arkadag datang membawa lima kemenangan beruntun dan produktivitas 16 gol, sementara Al-Jazira mengandalkan pertahanan solid serta keuntungan bermain di kandang.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan karakter permainan berbeda, tetapi sama-sama memiliki modal positif menjelang duel penting tersebut.

Al-Jazira belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan Arkadag tampil sempurna dengan menyapu seluruh laga melalui kemenangan.

The White Horse of Arkadag memiliki keunggulan mencolok dalam urusan mencetak gol sepanjang periode tersebut.

Namun, klub asal Turkmenistan itu harus menghadapi pertahanan Al-Jazira yang baru kebobolan sekali dalam lima pertandingan terakhir.

Al-Jazira Sulit Dikalahkan, tetapi Mengapa Lini Serangnya Belum Tajam?

Al-Jazira menunjukkan konsistensi pertahanan dengan mencatat dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga clean sheet dalam lima pertandingan terakhir.

Sayangnya, klub asal Uni Emirat Arab tersebut baru menghasilkan empat gol sehingga efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi persoalan.

Pada pertandingan terbaru, Al-Jazira bermain imbang tanpa gol menghadapi Sharjah FC pada 9 Oktober 2026.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka, sekaligus memperlihatkan kesulitan lini depan dalam membongkar pertahanan lawan.

Editor: Hendra
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