Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Real Madrid: Tchouameni Bidik Kemenangan

JawaPos.com - Real Madrid akan menghadapi AS Roma pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (15/10/2026) dini hari WIB. Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni menegaskan timnya membidik kemenangan meski menyadari laga tandang tersebut tidak akan mudah.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Los Blancos untuk melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Inter Milan pada laga pembuka. Tchouameni berharap Real Madrid kembali meraih hasil maksimal demi menjaga momentum di kompetisi Eropa.

"Kami tahu kami menghadapi tim besar. Saya mengikuti pertandingan mereka dan saya memperkirakan pertandingan yang sulit, terutama karena akan dimainkan di luar stadion kami. Tetapi kami memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menang," kata Tchouameni, seperti dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (14/10/2026).

Kemenangan atas Inter Milan menjadi modal penting bagi Real Madrid. Tchouameni ingin timnya mempertahankan performa tersebut saat menghadapi Roma di kandangnya sendiri.

"Ini pertandingan penting. Kami memulai kampanye kami dengan cara terbaik melawan Inter, dan kami ingin melanjutkan jalur yang sama melawan Roma," pungkas Tchouameni.

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Real Madrid AS Roma diprediksi menurunkan sejumlah pemain andalan untuk menghadapi Real Madrid. Mengutip Sports Mole, Paulo Dybala dan Donyell Malen diperkirakan menjadi bagian dari lini serang tuan rumah.

Sementara itu, Real Madrid diprediksi mengandalkan Kylian Mbappe sebagai ujung tombak. Jude Bellingham dan Arda Guler diperkirakan mendukung serangan dari lini tengah.

Prediksi Susunan Pemain AS Roma:

Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Kone, De Roon, Wesley; Dybala, Soule; Malen.