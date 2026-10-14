Bayern Munchen Tertahan Imbang 3-3, Olise Terima Kartu Merah Pertama di Liga Champions

JawaPos.com - Bayern Munchen gagal membawa pulang kemenangan setelah ditahan imbang 3-3 oleh klub Norwegia, Viking, dalam lanjutan Liga Champions.

Pertandingan ini juga diwarnai insiden kontroversial yang melibatkan Michael Olise, yang menerima kartu merah pertama dalam karier seniornya.

Michael Olise diusir dari lapangan ketika Bayern sedang unggul 3-2.

Tindakan sang winger membuat tim tuan rumah kembali memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan, sebelum Herman Haugen mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90.

Kartu merah tersebut juga menjadi kerugian besar bagi Bayern.

Olise dipastikan harus menjalani skorsing dan berpotensi melewatkan pertandingan penting melawan Arsenal pada pekan depan.

Harry Kane mengakui bahwa rekan setimnya itu kemungkinan akan sangat kecewa dengan insiden tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa Olise harus belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.