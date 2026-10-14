Brace Harry Kane Tak Cukup, Kartu Merah Michael Olise Bantu Viking Tahan Bayern Munchen 3-3

JawaPos.com - Viking FK berhasil menahan Bayern Munchen dengan skor 3-3 dalam pertandingan Liga Champions di Viking Stadion, Stavanger, Norwegia, pada Rabu (14/10). Viking langsung mengejutkan Bayern Munchen ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Gianni Stensness membuka keunggulan tuan rumah melalui sundulan setelah menyambut sepak pojok yang dikirimkan sang kapten, Zlatko Tripic.

Gol itu menjadi salah satu gol tercepat pada Liga Champions musim 2026/2027. Bayern pun berusaha merespons dengan meningkatkan tekanan dan mendominasi penguasaan bola, tetapi pertahanan Viking tampil solid dalam menghalau serangan tim tamu.

Di tengah tekanan lawan, Viking justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-38. Peter Christiansen menerima umpan terobosan Erik Botheim dalam sebuah serangan balik cepat, lalu melewati Nathaniel Brown sebelum melepaskan tembakan mendatar yang menaklukkan Jonas Urbig. Gol itu membawa Viking unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir.

Bayern melakukan tiga pergantian pemain pada babak kedua. Alphonso Davies, Dayot Upamecano, dan Ismael Saibari masuk untuk menggantikan Nathaniel Brown, Jonathan Tah, dan Lennart Karl. Tim asuhan Vincent Kompany terus menekan pertahanan Viking hingga akhirnya mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-53.

Hadiah itu diberikan setelah tinjauan VAR menunjukkan Kristoffer Haugen menjatuhkan Konrad Laimer di dalam kotak penalti. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik lewat tembakan mendatar ke sudut kanan bawah gawang pada menit ke-54.

Hanya enam menit berselang, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Penyerang asal Inggris itu menyambut umpan silang Joshua Kimmich dengan sundulan dari jarak dekat yang tidak mampu dihentikan Ostbo. Dilansir dari ESPN, gol itu membuat Harry Kane mencatatkan gol dalam sembilan penampilan berturut-turut di Liga Champions.

Bayern bahkan sempat mencetak gol ketiga lewat Luis Diaz pada menit ke-62. Namun, gol itu dianulir karena sang penyerang lebih dulu berada dalam posisi offside. Viking berusaha keluar dari tekanan, tetapi Bayern terus mendominasi permainan dan memaksa tuan rumah bertahan di wilayahnya sendiri.

Tekanan Bayern akhirnya kembali membuahkan hasil pada menit ke-71. Kane mengirimkan bola ke arah Konrad Laimer yang berlari memasuki ruang kosong di pertahanan Viking. Gelandang asal Austria itu lalu meneruskan bola dengan umpan mendatar yang diselesaikan Luis Diaz dari jarak dekat. Gol itu membawa Bayern berbalik unggul 3-2.