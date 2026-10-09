Dani Olmo Kembali Masuk Radar Bayern Munich Setelah Tampil Gemilang Bersama Barcelona

JawaPos.com – Bayern Munich kembali menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang serang Barcelona, Dani Olmo, yang kini menjadi salah satu pemain yang dipantau klub Jerman tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Bayern dilaporkan terus mengikuti situasi pemain asal Spanyol itu dan berpotensi mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin.

Ketertarikan tersebut kembali mencuat setelah Olmo sebelumnya pernah menjadi salah satu pemain yang masuk dalam radar Bayern Munich.

Olmo dinilai sesuai dengan kebutuhan Bayern Munich karena mampu bermain sebagai gelandang serang sekaligus menempati beberapa posisi di lini depan.

Pengalamannya selama empat musim bersama RB Leipzig membuat pemain berusia 28 tahun tersebut sudah sangat mengenal kompetisi Bundesliga dan pernah meraih dua gelar DFB-Pokal serta satu Piala Super Jerman.

Namun, hingga kini ketertarikan Bayern masih sebatas pemantauan dan belum berkembang menjadi negosiasi atau tawaran resmi kepada Barcelona.