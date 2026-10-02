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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.41 WIB

Florian Wirtz Kesulitan di Liverpool, Bayern Munich Enggan Merekrutnya

Florian Wirtz (Bein Sports) - Image

Florian Wirtz (Bein Sports)

JawaPos.com – Bayern Munich diperkirakan tidak akan menghidupkan kembali minat untuk merekrut Florian Wirtz meskipun gelandang tersebut mengalami kesulitan bersama Liverpool.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (2/10), Anggota Dewan Pengawas Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, mengaku terkejut melihat performa Wirtz yang belum sesuai harapan sejak bergabung dengan klub Liga Primer Inggris tersebut.

Wirtz sebelumnya menjadi incaran Bayern setelah tampil impresif bersama Bayer Leverkusen sebelum memilih pindah ke Liverpool dengan nilai transfer EUR 137 juta atau sekitar Rp2,61 triliun.

Rummenigge menilai Bayern sudah memiliki sejumlah pemain yang dapat mengisi posisi Wirtz, termasuk Jamal Musiala dan Serge Gnabry.

Rummenigge beranggapan Bayern tidak perlu mendatangkan pemain keempat dengan biaya transfer besar, meskipun ia tidak menutup kemungkinan adanya situasi berbeda pada masa mendatang.

Rummenigge juga mengaku tidak mengetahui apakah Wirtz merasa bahagia di Liverpool setelah mengambil keputusan untuk melanjutkan karier di Inggris.

Wirtz baru mencatatkan tujuh gol dan sembilan assist dalam 55 penampilan bersama Liverpool di berbagai kompetisi, sementara musim ini ia baru menghasilkan satu assist dari enam penampilan.

Rummenigge mengatakan Bayern sebelumnya sempat berkomunikasi dengan keluarga Wirtz, tetapi keputusan akhirnya membawa sang pemain ke Liverpool tetap dihormati oleh klub.

Editor: Novia Tri Astuti
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