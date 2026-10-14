Atletico Madrid Pecundangi Manchester United, Diego Simeone Puji Kualitas Julian Alvarez

JawaPos.com - Atletico Madrid meraih kemenangan penting dengan menundukkan Manchester United 2-0 di Liga Champions, Selasa. Setelah pertandingan, Diego Simeone memberikan pujian khusus kepada Julian Alvarez dan Johnny Cardoso yang tampil menonjol di Stadion Metropolitano.

Alvarez menjadi starter dan bermain selama 71 menit dalam pertandingan tersebut. Meski belum mencetak gol, penyerang asal Argentina itu dinilai menunjukkan perkembangan positif oleh Simeone, yang berharap sang pemain segera mencapai performa terbaiknya.

Sementara itu, Cardoso tampil selama 90 menit di jantung lini tengah Atletico. Gelandang tim nasional Amerika Serikat tersebut memperlihatkan kualitas permainan yang meyakinkan, meskipun golnya pada babak pertama dianulir setelah Marcos Llorente dinilai melakukan handball dalam proses terjadinya gol.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Atletico, yang mampu memanfaatkan gol cepat Pablo Barrios untuk mengendalikan jalannya pertandingan sebelum memastikan keunggulan pada babak kedua.

Simeone Nilai Alvarez Semakin Mendekati Performa Terbaik

Alvarez mendapat sambutan beragam dari pendukung Atletico ketika ditarik keluar pada babak kedua. Sebagian suporter memberikan tepuk tangan, sementara yang lain melontarkan siulan. Situasi tersebut diduga berkaitan dengan ketidakpuasan sejumlah penggemar setelah sang pemain sempat berusaha meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas.

Meski demikian, melansir ESPN, Simeone menegaskan bahwa penilaian suporter terhadap pemain berkaitan erat dengan kontribusi yang mereka tunjukkan di lapangan. Ia menilai Alvarez telah memperlihatkan kualitas yang diharapkan dari seorang pemain penting Atletico.

"Apa yang dilakukan para penggemar berkaitan dengan apa yang diberikan para pemain," kata Simeone ketika ditanya mengenai sambutan terhadap Alvarez dalam konferensi pers setelah pertandingan.