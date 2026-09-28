Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 29 September 2026 | 04.19 WIB

Julian Alvarez Jadi Masa Lalu Barcelona dan Dipastikan Ketertarikan Klub Telah Berakhir

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com – Direktur olahraga Barcelona, Deco, menegaskan bahwa ketertarikan klub terhadap penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, telah berakhir setelah upaya merekrutnya pada bursa transfer musim panas tidak berhasil.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (28/9), Barcelona sebelumnya dilaporkan mengajukan tawaran lebih dari EUR 100 juta atau sekitar Rp1,87 triliun, tetapi Atletico Madrid menolak tawaran tersebut dan menyatakan tidak bersedia bernegosiasi.

Deco mengatakan Barcelona harus melihat ke depan setelah Atletico Madrid menutup kemungkinan transfer pemain asal Argentina tersebut.

Tawaran Real Madrid senilai EUR 150 juta atau sekitar Rp 2,81 triliun juga dilaporkan ditolak Atletico Madrid, sementara Alvarez disebut menolak tawaran dari Arsenal.

Pemain berusia 26 tahun itu telah tampil empat kali bersama Atletico Madrid musim ini, dengan satu kali menjadi starter dan mencatatkan satu assist di semua kompetisi.

Barcelona kemudian mendatangkan Gabriel Jesus pada akhir bursa transfer setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, sehingga klub memilih mencari solusi lain di lini depan.

Deco juga menanggapi kabar yang mengaitkan Barcelona dengan pemain muda Manchester United, JJ Gabriel, yang disebut tengah menjadi perhatian sejumlah klub besar.

Deco menegaskan Barcelona tidak terlibat dalam situasi pemain berusia 15 tahun tersebut dan menyebut klub perlu memahami kondisi yang sebenarnya sebelum mengambil tindakan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sudah Move On, Barcelona Sebut Julian Alvarez Masa Lalu - Image
Sepak Bola Dunia

Sudah Move On, Barcelona Sebut Julian Alvarez Masa Lalu

Jumat, 25 September 2026 | 17.40 WIB

Barcelona: Julian Alvarez Adalah Masa Lalu! - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona: Julian Alvarez Adalah Masa Lalu!

Jumat, 25 September 2026 | 15.55 WIB

Julián Álvarez Siap Menjadi Ancaman Atlético Madrid dalam Derbi Melawan Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Julián Álvarez Siap Menjadi Ancaman Atlético Madrid dalam Derbi Melawan Real Madrid

Senin, 21 September 2026 | 01.18 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore