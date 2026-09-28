Julian Alvarez Jadi Masa Lalu Barcelona dan Dipastikan Ketertarikan Klub Telah Berakhir

Julian Alvarez (Bein Sports)
JawaPos.com – Direktur olahraga Barcelona, Deco, menegaskan bahwa ketertarikan klub terhadap penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, telah berakhir setelah upaya merekrutnya pada bursa transfer musim panas tidak berhasil.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (28/9), Barcelona sebelumnya dilaporkan mengajukan tawaran lebih dari EUR 100 juta atau sekitar Rp1,87 triliun, tetapi Atletico Madrid menolak tawaran tersebut dan menyatakan tidak bersedia bernegosiasi.
Deco mengatakan Barcelona harus melihat ke depan setelah Atletico Madrid menutup kemungkinan transfer pemain asal Argentina tersebut.
Tawaran Real Madrid senilai EUR 150 juta atau sekitar Rp 2,81 triliun juga dilaporkan ditolak Atletico Madrid, sementara Alvarez disebut menolak tawaran dari Arsenal.
Pemain berusia 26 tahun itu telah tampil empat kali bersama Atletico Madrid musim ini, dengan satu kali menjadi starter dan mencatatkan satu assist di semua kompetisi.
Barcelona kemudian mendatangkan Gabriel Jesus pada akhir bursa transfer setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, sehingga klub memilih mencari solusi lain di lini depan.
Deco juga menanggapi kabar yang mengaitkan Barcelona dengan pemain muda Manchester United, JJ Gabriel, yang disebut tengah menjadi perhatian sejumlah klub besar.
Deco menegaskan Barcelona tidak terlibat dalam situasi pemain berusia 15 tahun tersebut dan menyebut klub perlu memahami kondisi yang sebenarnya sebelum mengambil tindakan.
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