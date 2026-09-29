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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 04.33 WIB

Julián Álvarez Jalani Musim Bersama Atlético Madrid di Tengah Masa Depan Transfer yang Belum Pasti

Julian Alvarez (Flashscore) - Image

Julian Alvarez (Flashscore)

JawaPos.com – Julián Álvarez untuk sementara mengesampingkan spekulasi transfer dan fokus menjalani perannya bersama Atlético Madrid serta tim nasional Argentina.

Dilansir dari lamab Flashscore pada Selasa (29/9), Penyerang berusia 26 tahun itu sebelumnya menjadi salah satu pemain yang diminati pada bursa transfer musim panas, dengan Barcelona dan Arsenal disebut tertarik menggunakan jasanya.

Namun, tidak ada kesepakatan yang terwujud sehingga Álvarez diperkirakan tetap memperkuat Atlético Madrid pada musim ini.

Peran Álvarez bersama Argentina diperkirakan semakin penting seiring tim nasional tersebut memasuki fase baru setelah Lionel Messi mengakhiri kariernya bersama timnas.

Álvarez termasuk pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari skuad Lionel Scaloni dalam menghadapi periode setelah era Messi.

Meski demikian, masa depan Álvarez di level klub masih terbuka setelah Barcelona melalui direktur olahraganya, Deco, menyatakan bahwa upaya merekrut sang penyerang pada bursa transfer sebelumnya telah berakhir.

Arsenal juga masih disebut memiliki ketertarikan terhadap Álvarez, meskipun klub Inggris tersebut memahami bahwa kembali bermain di Liga Primer bukan prioritas sang pemain saat ini.

Barcelona dan Arsenal berpotensi kembali memantau situasi Álvarez pada tahun depan apabila kondisi transfer berubah dan peluang untuk mencapai kesepakatan kembali terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
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