Pemain Paling Cocok Menjadi Pewaris Nomor 10 Argentina Sepeninggal Lionel Messi

JawaPos.com - Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menggantikan Lionel Messi? Jawabannya: tidak bisa. Namun, karena seseorang tidak bisa sepenuhnya menandingi kehebatannya, bukan berarti tidak ada yang bisa menorehkan kenangan baru pada nomor ikonik tersebut.

Memensiunkan nomor itu secara resmi bukanlah sebuah pilihan. FIFA mewajibkan penomoran skuad secara berurutan dalam turnamen-turnamen besar; itulah sebabnya Ariel Ortega mengenakan nomor tersebut di Piala Dunia 2002 setelah upaya Argentina untuk memensiunkan nomor punggung Diego Maradona ditolak.

Meski merupakan tugas yang berat, kehidupan—dan sepak bola—tetap harus berjalan. Lantas, siapa yang berpotensi mengambil alih nomor punggung 10 yang legendaris itu? Berikut adalah 10 kandidat utamanya.

10. Valentin Carboni (Inter) Valentín Carboni mewarisi nomor punggung 10 di Piala Dunia U-20 2023 yang digelar di negaranya sendiri, setelah Brighton menolak melepas Facundo Buonanotte.

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Perkembangan playmaker milik Inter Milan ini sempat mengalami pasang surut sejak saat itu, termasuk melalui masa peminjaman yang membawanya kembali ke Argentina untuk memperkuat Racing Club. Kendati demikian, kemampuan kaki kiri dan visi bermainnya tetap menjadikannya sosok yang patut diperhatikan untuk masa depan, bukan sekadar penerus biasa.

9. Alvaro Montoro (Botafogo) Kisah serupa terjadi di sini: Alvaro Montoro mengenakan nomor punggung 10 untuk timnas Argentina U-20 di Piala Dunia 2025 di Chile, di mana mereka berhasil mencapai babak final sebelum akhirnya kalah dari Maroko.

Lahir pada 2007, gelandang serang ini sempat memenangkan gelar liga Argentina bersama Velez Sarsfield sebelum pindah ke Botafogo. Ia merupakan aset jangka panjang, namun ia telah membuktikan kemampuannya dalam mengemban tanggung jawab nomor punggung tersebut di level usia muda.

8. Claudio Echeverri (Manchester City) 'El Diablito' datang sebagai salah satu remaja paling menjanjikan dari Argentina, apalagi setelah mencetak hat-trick melawan Brasil di perempat final Piala Dunia U-17 2023.