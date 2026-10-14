Prediksi Skor Persib vs Cong Viettel di ACL Two: Pangeran Biru Lanjutkan Tren Positif di Asia

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjamu klub asal Vietnam, The Cong Viettel FC, dalam lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) pukul 19.15 WIB. Laga tersebut menjadi momentum Persib melanjutkan tren positif di Asia.

Persib datang dengan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Namun, tim berjuluk Pangeran Biru itu punya catatan positif di kompetisi antarklub Asia musim ini.

Persib mengawali start mulus pada ajang ACL Two dan ASEAN Club Championship (ACC). Di ACL Two, mereka mencuri kemenangan tandang melawan FC Seoul dengan skor 1-0 dan 3-1 atas Port FC.

Terkait catatan impresifnya di Asia, pelatih Persib Igor Tolic mengaku tidak pernah menyiapkan rencana khusus. Menurutnya, fokus Pangeran Biru adalah menjalani laga demi laga.

"Kami tidak punya rencana khusus, kami hanya menjalani setiap laga demi laga. Kami bahkan tidak terlalu memikirkan kompetisi mana yang sedang dijalani, kami hanya fokus bersiap untuk laga berikutnya," terang Igor Tolic dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Rabu (14/10).

Catatan positif tersebut menjadi modal berharga bagi Persib untuk menjamu Cong Viettel pada matchday kedua ACL Two musim ini. Tentu, armada Igor Tolic bertekad mempertahankan tren positifnya di Asia sekaligus kembali ke jalur kemenangan setelah imbang kontra Dewa United.

Laga ini juga menjadi momentum Persib untuk mempertegas posisi di puncak klasemen sementara Grup E ACL Two 2026/2027. Pangeran Biru saat ini memimpin dengan tiga poin, unggul dua angka atas Melbourne Victory yang mengekor di posisi kedua dan Cong Viettel yang menempati posisi ketiga.

"Kami tidak melihat poin atau klasemen, kami hanya ingin membuat keputusan tepat terkait pemain yang siap tampil," kata Igor Tolic.