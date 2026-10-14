Prediksi Skor Persib vs Cong Viettel di ACL Two: Pangeran Biru Lanjutkan Tren Positif di Asia

Persib Bandung menghadapi tantangan berat saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Pangeran Biru hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua hari setelah bertanding di Thailand. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menjamu klub asal Vietnam, The Cong Viettel FC, dalam lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) pukul 19.15 WIB. Laga tersebut menjadi momentum Persib melanjutkan tren positif di Asia.
Persib datang dengan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Dewa United pada pekan keempat Super League 2026/2027. Namun, tim berjuluk Pangeran Biru itu punya catatan positif di kompetisi antarklub Asia musim ini.
Persib mengawali start mulus pada ajang ACL Two dan ASEAN Club Championship (ACC). Di ACL Two, mereka mencuri kemenangan tandang melawan FC Seoul dengan skor 1-0 dan 3-1 atas Port FC.
Baca Juga:Prediksi Skor Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors: Catatan Buruk Tim Korea Jadi Peluang Tuan Rumah
Terkait catatan impresifnya di Asia, pelatih Persib Igor Tolic mengaku tidak pernah menyiapkan rencana khusus. Menurutnya, fokus Pangeran Biru adalah menjalani laga demi laga.
"Kami tidak punya rencana khusus, kami hanya menjalani setiap laga demi laga. Kami bahkan tidak terlalu memikirkan kompetisi mana yang sedang dijalani, kami hanya fokus bersiap untuk laga berikutnya," terang Igor Tolic dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Rabu (14/10).
Catatan positif tersebut menjadi modal berharga bagi Persib untuk menjamu Cong Viettel pada matchday kedua ACL Two musim ini. Tentu, armada Igor Tolic bertekad mempertahankan tren positifnya di Asia sekaligus kembali ke jalur kemenangan setelah imbang kontra Dewa United.
Laga ini juga menjadi momentum Persib untuk mempertegas posisi di puncak klasemen sementara Grup E ACL Two 2026/2027. Pangeran Biru saat ini memimpin dengan tiga poin, unggul dua angka atas Melbourne Victory yang mengekor di posisi kedua dan Cong Viettel yang menempati posisi ketiga.
"Kami tidak melihat poin atau klasemen, kami hanya ingin membuat keputusan tepat terkait pemain yang siap tampil," kata Igor Tolic.
Sementara, Cong Viettel datang ke Bandung dengan modal buruk. Tim asuhan Velizar Popov itu belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhirnya termasuk di kompetisi ACL Two musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022