Suasana Positif Ruang Ganti Jadi Kunci Kemenangan Persib atas Cong Viettel di ACL Two 2026/2027

Pesepak bola Persib Bandung Mariano Ezequiel Peralta Bauer berebut bola dengan pemain The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkap kunci kemenangan timnya atas Cong Viettel dalam laga lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Menurutnya, suasana ruang ganti dalam beberapa hari terakhir menjadi faktor penting di balik kemenangan tersebut.
Persib menang tipis 1-0 atas Cong Viettel di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) malam WIB. Gol kemenangan tim berjuluk Pangeran Biru itu dicetak Mariano Peralta melalui titik putih pada menit ke-45.
Tolic mengapresiasi kekompakan dan semangat juang anak asuhnya pada laga tersebt. Kata dia, penampilan solid Persib melawan Cong Viettel, tak luput dari suasana positif di ruang ganti dan taktik permainan yang dijalankan dengan baik oleh para pemain.
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"Saya pikir ada banyak hal positif di ruang ganti selama tiga hari terakhir. Para pemain saling berkomunikasi dan menyusun rencana permainan bersama. Kami membuat rencana, masuk ke lapangan, menjalankannya, dan memenangkan pertandingan," ujar Tolic usai pertandingan, dikutip Kamis (15/10).
Tolic mengaku bangga dengan komitmen yang ditunjukkan para pemainnya. Baginya, kekompakan dan kebersamaan merupakan fondasi penting yang harus terus dijaga, apa pun hasil pertandingan yang diraih.
"Ketika orang datang ke stadion, mereka harus bisa melihat semangat tim dan kebersamaan para pemain. Harus ada hal positif yang ditunjukkan. Jika itu ada, semua orang seharusnya bangga dengan tim ini," ujar dia.
Lebih jauh, Tolic menilai timnya memiliki banyak pemain berkualitas, meskipun beberapa di antaranya masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi fisik terbaik. Dengan semakin banyak pemain yang siap tampil, ia optimis timnya memiliki lebih banyak pilihan untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat.
"Kami tahu siapa kami sebagai sebuah tim dan kami memiliki pemain-pemain luar biasa. Jika semua pemain bisa tetap sehat, saya yakin kualitas tim ini tidak perlu diragukan," tuturnya.
Kemenangan atas Cong Viettel membuat Persib belum terkalahkan di Grup E ACL Two musim ini setelah sebelumnya mengalahkan FC Seoul di laga pertama. Rentetan kemenangan itu sekaligus mempertegas posisi Pangeran Biru di puncak klasemen sementara dengan koleksi enam poin.
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