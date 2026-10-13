Prediksi Skor Millwall vs Swansea City: Kesempatan Elkan Baggott Tambah Menit Bermain

Elkan Baggott tunggu kesempatan bermain di Championship bersama Millwall saat menghadapi Swansea City. (Istimewa)
JawaPos.com - Millwall akan menghadapi Swansea City pada pekan ke-10 Championship Inggris 2026/2027.
Pertandingan di The Den, London, pada Rabu (14/10) pukul 01.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga momentum kemenangan.
Selain persaingan kedua tim, peluang Elkan Baggott mendapatkan menit bermain juga menarik untuk diperhatikan.
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Bek Timnas Indonesia tersebut masih berusaha mendapatkan tempat di skuad utama Millwall setelah belum banyak tampil dalam beberapa pertandingan terakhir.
Swansea City datang dengan status pemuncak klasemen sementara setelah mengumpulkan 20 poin dari sembilan pertandingan.
Sementara itu, Millwall berada di peringkat kedelapan dengan koleksi 14 poin.
Kemenangan di kandang bisa membantu Millwall mendekati papan atas, sedangkan Swansea berusaha mempertahankan posisi di puncak klasemen.
Jika melihat catatan sembilan pertandingan sebelumnya, Swansea memiliki pertahanan yang lebih solid.
Mereka sudah mencetak 15 gol dan baru kebobolan tujuh kali.
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Jawa Pos
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