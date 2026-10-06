Elkan Baggot Usai Timnas Indonesia Gebuk Thailand: Kami Adalah Raja Asia Tenggara!

Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama pemain Timnas Indonesia saat perayaan juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, sangat bangga bisa membawa timnya merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ia bahkan menegaskan kesuksesan tersebut membuktikan bahwa Indonesia layak menyandang status raja sepak bola Asia Tenggara.

Timnas Indonesia meraih gelar juara setelah bungkam Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam WIB. Skuad Garuda menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.

Bagi Elkan Baggott, kesuksesan mengalahkan Thailand adalah pencapaian penting. Bek berpostur jangkung itu bahkan tak segan mengeklaim Timnas Indonesia adalah raja Asia Tenggara.

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“Saya pikir kami baru saja menunjukkan kalau kami adalah raja Asia Tenggara!,” kata Elkan Baggott dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (6/10).

Elkan Baggott menyebut keberhasilan Timnas Indonesia dalam laga tersebut tak luput dari peran pelatih John Herdman. Pasalnya, pelatih asal Inggris itu merefleksi perjalanan skuad Garuda termasuk saat tumbang dari Thailand di partai final Piala AFF 2021.

“Pelatih sebenarnya menunjukkan kepada kami sebuah cuplikan video sebelumnya di hotel, berisi semua momen ketika kami kalah di final. Ada juga cuplikan final AFF ketika kami kebobolan melawan Thailand,” ucapnya.

Pemain Millwall tersebut menyadari banyak dinamika yang telah terjadi, mulai dari perubahan di tubuh federasi hingga hadirnya deretan wajah baru di dalam tim. Namun satu yang pasti, rasa cintanya terhadap Timnas Indonesia tak pernah luntur.