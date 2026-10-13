Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.57 WIB

Prediksi Susunan Pemain Viking FK vs Bayern Munchen: Jonathan Tah Pantang Remehkan Tuan Rumah

Bek Bayern Munchen Jonathan Tah. (Dok. Jonathan Tah)&nbsp; - Image

Bek Bayern Munchen Jonathan Tah. (Dok. Jonathan Tah)&nbsp;

JawaPos.com-Bayern Munchen akan bertandang ke markas Viking FK di pertandingan kedua Liga Champions.

Laga tersebut bakal dimainkan di Lyse Arena, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB. 

Jonathan Tah tidak ingin menganggap remeh Viking FK karena perbedaan skuad dengan Bayern Munchen.

Sebagai pemain, dia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu dan ingin fokus pada permainan tim sendiri. 

"Sangat penting bagi kami untuk tidak pernah meremehkan lawan. Selalu ada banyak pembicaraan tentang tim favorit, tetapi kami tidak berbicara seperti itu," ujar Jonathan Tah dikutip dari laman resmi UEFA.

"Kami fokus pada potensi dan permainan kami. Kami selalu ingin melakukan itu. Tidak masalah siapa lawannya. Kami selalu ingin memberikan 100 persen," ucap dia. 

Bek 30 tahun tersebut sudah menganalisis kekuatan tim lawan yang salah satunya bagus dalam situasi bola mati.

Tah berharap tuan rumah tidak bermain bertahan. 

"Kami tahu mereka akan percaya diri. Mereka adalah juara dan berada di puncak klasemen (Norwegia). Mereka sangat bagus dalam bola mati," papar Jonathan Tah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Betah di Bundesliga, Harry Kane Sebut Negosiasi Kontrak Baru Bayern Munchen Berjalan Lancar - Image
Sepak Bola Dunia

Betah di Bundesliga, Harry Kane Sebut Negosiasi Kontrak Baru Bayern Munchen Berjalan Lancar

Sabtu, 26 September 2026 | 23.37 WIB

Bayern Munchen Pesta Gol Lawan Union Berlin, Harry Kane Ingin Die Roten Konsisten - Image
Sepak Bola Dunia

Bayern Munchen Pesta Gol Lawan Union Berlin, Harry Kane Ingin Die Roten Konsisten

Minggu, 20 September 2026 | 04.28 WIB

Prediksi Skor Bayern Munchen vs Union Berlin di Liga Jerman: Kans Die Roten Rebut Papan Atas - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bayern Munchen vs Union Berlin di Liga Jerman: Kans Die Roten Rebut Papan Atas

Jumat, 18 September 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore