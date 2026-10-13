Prediksi Susunan Pemain Viking FK vs Bayern Munchen: Jonathan Tah Pantang Remehkan Tuan Rumah

Bek Bayern Munchen Jonathan Tah. (Dok. Jonathan Tah)
JawaPos.com-Bayern Munchen akan bertandang ke markas Viking FK di pertandingan kedua Liga Champions.
Laga tersebut bakal dimainkan di Lyse Arena, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB.
Jonathan Tah tidak ingin menganggap remeh Viking FK karena perbedaan skuad dengan Bayern Munchen.
Sebagai pemain, dia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu dan ingin fokus pada permainan tim sendiri.
"Sangat penting bagi kami untuk tidak pernah meremehkan lawan. Selalu ada banyak pembicaraan tentang tim favorit, tetapi kami tidak berbicara seperti itu," ujar Jonathan Tah dikutip dari laman resmi UEFA.
"Kami fokus pada potensi dan permainan kami. Kami selalu ingin melakukan itu. Tidak masalah siapa lawannya. Kami selalu ingin memberikan 100 persen," ucap dia.
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Bek 30 tahun tersebut sudah menganalisis kekuatan tim lawan yang salah satunya bagus dalam situasi bola mati.
Tah berharap tuan rumah tidak bermain bertahan.
"Kami tahu mereka akan percaya diri. Mereka adalah juara dan berada di puncak klasemen (Norwegia). Mereka sangat bagus dalam bola mati," papar Jonathan Tah.
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