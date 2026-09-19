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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 20 September 2026 | 04.28 WIB

Bayern Munchen Pesta Gol Lawan Union Berlin, Harry Kane Ingin Die Roten Konsisten

Harry Kane setelah jebol gawang Union Berlin. (Dok. Bayern Munchen) - Image

Harry Kane setelah jebol gawang Union Berlin. (Dok. Bayern Munchen)

JawaPos.com - Bayern Munchen berpesta gol saat mengalahkan tamunya Union Berlin di pekan keempat Liga Jerman. Laga yang berakhir dengan skor 7-0 tersebut dimainkan di Allianz Arena, Sabtu (19/9).

Harry Kane menyumbangkan dua gol untuk Bayern Munchen. Gol tersebut tercipta pada menit ke-39 dan 54.

Bagi kapten timnas Inggris tersebut, Bayern Munchen sudah menampilkan permainan yang bagus. Namun menurutnya, tim berjuluk Die Roten tersebut masih belum menunjukkan level permainan seperti musim lalu.

"Saya rasa kami telah menunggu pertandingan seperti ini musim ini. Kami telah memenangkan pertandingan dan bermain bagus, tetapi mungkin tidak pada level musim lalu," kata Harry Kane yang dikutip laman resmi Bayern Munchen, Sabtu (19/9).

Menang dan mencetak banyak gol membuat Kane senang dengan performa Bayern Munchen. Ia berharap, timnya terus tampil konsisten setelah menjalani jeda internasional.

"Jadi, menyenangkan bisa menunjukkan performa seperti ini sebelum jeda internasional. Kami tidak ingin terpeleset hari ini sebelum jeda tiga minggu. Performa kami berada di level tertinggi dari awal hingga akhir. Sekarang kita bisa menikmatinya," pungkas Harry Kane.

Seperti biasa, Vincent Kompany mengandalkan Harry Kane sebagai ujung tombak. Ia bermain selama 77 menit dan mencetak dua gol.

Secara statistik permainan, Kane menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang. Penyerang 33 tahun tersebut melepaskan tiga tendangan dan dua diantaranya menjadi gol.

Editor: Banu Adikara
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