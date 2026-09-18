Prediksi Skor Bayern Munchen vs Union Berlin di Liga Jerman: Kans Die Roten Rebut Papan Atas

Bayern Munchen unggul 2-1 atas SV Elversberg, Harry Kane jadi penentu kemenangan. (Instagram/@harrykane)
JawaPos.com - Bayern Munchen akan menjamu Union Berlin dalam lanjutan Liga Jerman 2026/2027 di Allianz Arena, Munich, Sabtu (19/9) pukul 02.30 WIB. Partai ini akan menjadi Die Roten - julukan Bayern Munchen - untuk kembali merebut papan atas.
Bayern Munchen gagal memulai musim dengan sempurna. Mereka gagal menyapu kemenangan di tiga laga perdana Liga Jerman musim ini.
Dari tiga laga, tim asuhan Vincent Kompany memenangi dua di antaranya dan sisanya berakhir imbang. Bayern Munchen sempat ditahan imbang tanpa gol oleh Schalke 04 pada pekan kedua. Bagi tim sekelas mereka, permulaan musim tersebut jelas kurang memuaskan.
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Hasil dari tiga laga awal tersebut membuat Bayern Munchen terlempar ke posisi empat klasemen sementara Liga Jerman musim ini. Adapun dua tim teratas di klasemen saat ini, yakni Freiburg dan Borussia Dortmund berhasil menyapu bersih dua laga awal.
Laga menghadapi Union Berlin bisa dijadikan Bayern Munchen untuk merebut kembali posisi papan atas. Pasalnya, secara matematis, tim ibu kota tersebut seharusnya bisa dikalahkan Die Roten dengan mudah.
Union Berlin adalah tim yang baru mengumpulkan satu poin dari tiga laga awal Liga Jerman musim ini. Hal ini membuat mereka kini tenggelam di peringkat 16 klasemen sementara.
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Kemenangan menjadi hal yang amat langka bagi Union Berlin. Pada pekan perdana, mereka berhasil menahan imbang Eintracht Frankfurt secara dramatis dengan skor 3-3. Namun di pekan selanjutnya, mereka harus takluk 0-4 dari Bayer Leverkusen dan Schalke dengan skor 1-3.
Meski amat membutuhkan poin, Union Berlin tampaknya akan sangat sulit memberi kejutan kepada Bayern Munchen. Sebab tim berjuluk Die Eisernen ini belum pernah mampu mengalahkan Bayern Munchen dalam satu dekade terakhir.
Terlebih lagi, Bayern Munchen akan tampil dengan kekuatan penuh. Hanya bek tengah, Tarek Buchmann saja yang harus menepi karena cedera. Sementara itu, skuad Union Berlin justru cukup memprihatinkan.
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