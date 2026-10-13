Prediksi Inter vs Club Brugge di Liga Champions: Nerazzurri Dibayangi Rekor Buruk

JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Club Brugge pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza atau San Siro, Rabu (14/10) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih poin pada pertandingan pertama.

Inter datang dengan misi bangkit di hadapan pendukung sendiri usai kalah 1-2 dari Real Madrid.

Hasil tersebut membuat Nerazzurri mereka harus segera memperbaiki posisi agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan fase liga.

Sementara itu, Club Brugge juga belum mendapatkan hasil sesuai harapan setelah kalah 2-3 ketika menjamu Aston Villa.

Inter lebih diunggulkan karena bermain di kandang dan memiliki materi pemain yang cukup kuat.

Namun, catatan mereka di Liga Champions belakangan ini membuat pertandingan tersebut tidak bisa dianggap mudah.

Statistik tersebut menjadi salah satu alasan Inter lebih layak diunggulkan.