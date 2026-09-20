Babak Kedua Main Bagus! Lautaro Martinez Bawa Inter Milan Imbangi AS Roma

JawaPos.com - Inter Milan sukses menahan imbang AS Roma di pekan kelima Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Sabtu (19/9).

Di babak pertama, Inter Milan harus kebobolan dua gol dari AS Roma yang semuanya dicetak Manu Kone. Menurut Lautaro Martinez, timnya tidak bermain bagus saat mengawali pertandingan.

Setelah itu, Inter Milan berhasil menyamakan kedudukan lewat brace dari Lautaro Martinez. Bagi sang kapten, Nerazzurri menunjukkan permainan apiknya di babak kedua.

"Ini sangat disayangkan bagi Mazzola, legenda Inter dan sepak bola Italia. Babak pertama adalah bencana karena kami tidak berada di lapangan, sikap kami tidak tepat. Di babak kedua kami mengubah mentalitas kami, hal itu menjadi sulit dalam pertandingan seperti ini. Kami akan menerima ini, ini poin yang bagus," kata Lautaro Martinez kepada DAZN yang dikutip Tutto Mercato Web, Minggu (20/9).

"Ini soal sikap, soal mempersiapkan pertandingan dengan benar. Kami melakukan itu, tetapi kami perlu melihat bagaimana kami memulai pertandingan karena setelah itu akan menjadi sulit," lanjut Martinez.

Di sisi lain, Martinez ditanya tentang kondisi fisiknya yang mulai membaik. Pemain timnas Argentina tersebut sudah mempersiapkan hal itu dengan baik dan tetap tampil fit setelah Piala Dunia.

"Saya telah menjaga kondisi tubuh saya; Piala Dunia Antarklub merupakan pukulan besar. Saya tidak tampil maksimal. Tahun ini saya telah mempersiapkan diri dengan baik, bahkan setelah Piala Dunia. Yang terpenting adalah Inter; saya akan selalu memberikan segalanya untuk tim ini," pungkas Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez tetap menjadi andalan di lini depan Inter Milan. Ia bermain 90 menit dan menciptakan 45 sentuhan.