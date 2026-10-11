Inter Milan Hajar Parma 3-0, Selebrasi Kicau Mania Marcus Thuram Rebut Puncak Liga Italia

Inter Milan menang 3-0 atas Parma dan merebut puncak klasemen Liga Italia. Selebrasi kicau mania Marcus Thuram ikut menjadi sorotan. (Antara)
JawaPos.com – Inter Milan merebut puncak klasemen sementara Liga Italia setelah menghajar Parma dengan skor 3-0 pada pekan keenam di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Sabtu waktu setempat. Selain kemenangan telak, selebrasi kicau mania Marcus Thuram setelah mencetak gol ketiga Inter turut menjadi sorotan.
Thuram terlihat melakukan selebrasi dengan menutup hidung dan mengibaskan tangan kanannya. Gerakan tersebut menyerupai gaya kicau mania yang kerap diasosiasikan dengan aktivitas penggemar burung berkicau.
Kemenangan Nerazzurri ditentukan oleh gol Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, dan Thuram. Hasil tersebut membuat Inter semakin kukuh dalam persaingan papan atas Liga Italia.
Inter kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 16 poin dari enam pertandingan. Mereka unggul tiga poin atas AS Roma yang menempati posisi kedua.
Sebaliknya, kekalahan membuat Parma terpuruk di peringkat ke-17 dengan empat poin dari enam laga. Mereka hanya unggul selisih gol dari zona degradasi.
Inter langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan. Peluang pertama hadir melalui tendangan voli Federico Dimarco, tetapi kiper Parma, Edoardo Corvi, berhasil mengamankan bola.
Parma sempat memberikan ancaman melalui El Bilal Toure. Namun, tendangannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Inter.
Tuan rumah akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-13. Kesalahan lini pertahanan Parma dimanfaatkan Petar Sucic untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-0.
Inter semakin menjauh enam menit kemudian. Hadiah penalti sukses dieksekusi Hakan Calhanoglu pada menit ke-19. Tembakannya gagal dihentikan Corvi sehingga Nerazzurri unggul 2-0.
Meski sudah memimpin dua gol, Inter tidak mengendurkan tekanan. Dimarco kembali mendapatkan peluang untuk menambah keunggulan, tetapi upayanya masih mampu ditepis Corvi.
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Jawa Pos
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