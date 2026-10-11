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Aprillia JP
Minggu, 11 Oktober 2026 | 21.27 WIB

Inter Milan Menang 3-0 atas Parma, Chivu Simpan Sejumlah Pemain Inti

Deck: Tiga gol tercipta hanya dalam 31 menit pertama di San Siro. Inter Milan tetap tampil dominan meski sejumlah pemain andalan tidak masuk susunan starter. (Dok. Inter) - Image

Deck: Tiga gol tercipta hanya dalam 31 menit pertama di San Siro. Inter Milan tetap tampil dominan meski sejumlah pemain andalan tidak masuk susunan starter. (Dok. Inter)

JawaPos.com – Inter Milan langsung tancap gas setelah jeda internasional. Nerazzurri mengalahkan Parma dengan skor 3-0 pada pekan keenam Serie A di Stadion San Siro, Sabtu (10/10), untuk mengamankan posisi puncak klasemen sementara dengan 16 poin.

Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, dan Marcus Thuram memastikan kemenangan Inter melalui tiga gol pada babak pertama. Hasil tersebut juga menjadi awal yang pahit bagi Alberto Gilardino yang menjalani pertandingan pertamanya sebagai pelatih Parma.

Inter hanya membutuhkan 31 menit untuk membangun keunggulan tiga gol. Efektivitas itu menjadi modal positif bagi pasukan Cristian Chivu yang harus menjaga konsistensi di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Inter membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Petar Sucic. Gol tersebut berawal dari kesalahan Parma saat membangun serangan dari lini belakang.

Umpan kiper Edoardo Corvi tidak cukup baik untuk menjangkau rekan setimnya. Mandela Keita juga gagal mengantisipasi situasi dengan sempurna sehingga Sucic bisa merebut bola dan melepaskan tembakan kaki kiri yang bersarang di bawah mistar gawang.

Inter pun unggul 1-0 dan semakin percaya diri mengendalikan permainan.

Enam menit kemudian, tepatnya pada menit ke-19, Inter menggandakan keunggulan melalui titik penalti. Hakan Calhanoglu sukses menjalankan tugasnya setelah wasit memberikan hadiah penalti menyusul pelanggaran Diego Carlos terhadap Pio Esposito di kotak terlarang.

Keunggulan dua gol membuat Inter semakin leluasa mengembangkan permainan. Parma kesulitan menghentikan tekanan tuan rumah yang tampil efektif dalam memanfaatkan peluang.

Gol ketiga Inter tercipta pada menit ke-31 melalui Marcus Thuram. Pio Esposito mampu menguasai bola dan meneruskannya kepada Henrikh Mkhitaryan, yang kemudian mengirimkan umpan terobosan matang kepada Thuram.

Penyerang asal Prancis itu menuntaskan peluang dengan tembakan terarah yang tidak mampu dihentikan Corvi. Inter pun menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Editor: Hendra
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