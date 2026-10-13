Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Club Brugge: Manuel Akanji Bidik Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Club Brugge di pertandingan kedua Liga Champions di Giuseppe Meazza, Rabu (13/10) pukul 02.00 WIB

Laga melawan Club Brugge bakal dijadikan Manuel Akanji sebagai awal kebangkitan Inter Milan setelah kalah dari Real Madrid.

Meskipun demikian, dia tidak ingin menganggap remeh tim asal Liga Belgia itu.

"Kami kalah di pertandingan Liga Champions pertama kami [melawan Real Madrid], tetapi sekarang kami memiliki kesempatan untuk bangkit kembali di depan para penggemar kami," ungkap Manuel Akanji.

"(Club Brugge) adalah tim yang luar biasa: mungkin bukan tim papan atas, tetapi kami harus berhati-hati karena mereka terbiasa bermain di kompetisi ini," kata Manuel Akanji yang dikutip laman resmi UEFA.

Bek 31 tahun tersebut juga akan bereuni dengan Yann Sommer, kiper Club Brugge yang merupakan mantan rekan setim di timnas Swiss. Akanji sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya di laga nanti.

"Saya berbicara dengannya melalui telepon dua hari yang lalu dan tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Dia pensiun dari tim nasional setelah tahun 2024, tetapi akan sangat menyenangkan untuk bertemu dengannya. Tentu saja, saya ingin mengalahkannya," ujar Akanji.

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu melihat Club Brugge merupakan tim yang berkualitas.