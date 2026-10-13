Prediksi Skor Real Betis vs FC Porto di Liga Champions: Upaya Klub Portugal Mengincar Kemenangan

Real Betis akan menjamu FC Porto pada pekan kedua fase liga Liga Champions. Betis datang dengan modal kemenangan, sedangkan Porto bertekad bangkit setelah kalah dari Manchester City. (Instagram/@realbetisbalompie)
JawaPos.com - Real Betis akan menghadapi FC Porto di Estadio La Cartuja de Sevilla pada Rabu dalam lanjutan pekan kedua fase liga Liga Champions. Kedua tim datang dengan hasil berbeda pada pertandingan pembuka, sehingga duel ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat posisi mereka di kompetisi Eropa.
Betis mengawali perjalanan dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Lille di Prancis. Sebaliknya, Porto harus mengakui keunggulan Manchester City setelah menelan kekalahan 0-2 di kandang sendiri.
Dengan performa yang sedang menanjak dan keuntungan bermain di kandang, Betis memiliki modal positif untuk menghadapi wakil Portugal tersebut. Namun, Porto juga datang dengan catatan kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan berambisi meraih poin pertama mereka di Liga Champions musim ini.
Melansir Sportsmole, Real Betis menikmati kembalinya mereka ke Liga Champions setelah terakhir kali tampil di fase utama kompetisi tersebut pada musim 2005-06. Penantian panjang itu langsung diwarnai hasil positif ketika mereka mengalahkan Lille dengan skor 3-2.
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Tim asuhan Manuel Pellegrini harus bekerja keras untuk membawa pulang tiga poin. Marc Bartra mencetak dua gol sebelum Troy Parrott memastikan kemenangan Betis melalui gol penentu.
Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Betis memiliki ketahanan mental untuk melewati pertandingan sulit di level Eropa. Mereka juga melanjutkan catatan yang cukup mengesankan di kompetisi kontinental, dengan hanya tiga kekalahan dalam 13 pertandingan Eropa terakhir.
Selain itu, Betis hanya menelan satu kekalahan dalam 11 pertandingan fase liga sebelumnya di kompetisi UEFA.
Performa mereka di kandang juga menjadi alasan untuk optimistis. Betis mampu mencetak setidaknya dua gol dalam sembilan pertandingan kontinental terakhir di stadion kandang mereka. Ketajaman tersebut kembali terlihat pada akhir pekan lalu ketika mereka menghancurkan Osasuna dengan skor 5-2.
Kemenangan itu membawa Betis ke posisi ketiga klasemen LaLiga. Mereka juga telah memenangkan seluruh empat pertandingan kandang musim ini dan hanya sekali kalah dalam sembilan pertandingan di semua kompetisi pada musim 2026-27.
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