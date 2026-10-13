Prediksi Lens vs Sporting CP: Ketajaman Luis Suarez Jadi Ancaman bagi Tuan Rumah

JawaPos.com - Lens akan menghadapi Sporting CP pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, Selasa (13/10/2026) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB, dengan kick-off pukul 23.45 WIB.

Kedua tim datang dengan modal positif setelah sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.

Lens berhasil mengalahkan Slavia Praha dengan skor 3-2, sedangkan Sporting CP menundukkan Galatasaray 3-1.

Hasil tersebut membuat duel kali ini menarik karena kedua kesebelasan memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif mereka di kompetisi Eropa.

Lens akan berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Sementara itu, Sporting CP memiliki catatan performa yang cukup meyakinkan sepanjang musim ini. Meski demikian, klub asal Portugal tersebut masih memiliki pekerjaan rumah ketika bermain di kandang lawan dalam kompetisi Eropa.

Bagi Lens, kemenangan atas Slavia Praha menjadi bukti bahwa mereka mampu bangkit dalam situasi sulit.