Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Leoes Berpeluang Curi Kemenangan Tandang

Sporting Lisbon akan menghadapi tuan rumah Lens pada lanjutan Liga Champions di Estadio Jose Alvalade. (Sporting Lisbon)
JawaPos.com - Lens akan menghadapi Sporting Lisbon dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Leoes -julukan Sporting Lisbon- berpeluang mencuri kemenangan karena punya modal bagus menjelang laga tersebut.
Lens akan menjamu Sporting Lisbon di Stade Bollaert-Delelis, Lens, Prancis, Selasa (13/10) pukul 23.45 WIB.
Pertandingan diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan hasil kemenangan.
Lens mengawali kiprahnya setelah menang dramatis atas Slavia Praha dengan skor 3-2.
Kemenangan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri pasukan Yannick Cahuzac untuk mempertahankan tren kemenangannya di kompetisi antarklub tertinggi Eropa.
Akan tetapi, performa Lens di kompetisi domestik masih jauh dari kata sempurna.
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Tim berjuliik Les Sang et Or itu baru mengemas dua kemenangan dari enam pertandingan awal Liga Prancis 2026/2027.
Namun, kemenangan 2-1 atas Lyon pada Jumat lalu bisa menjadi titik balik mereka.
Hasil positif atas Lyon juga menjadi kemenangan pertama Yannick Cahuzac setelah mengambil alih posisi Dino Toppmoller.
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