Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Leoes Berpeluang Curi Kemenangan Tandang

JawaPos.com - Lens akan menghadapi Sporting Lisbon dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Leoes -julukan Sporting Lisbon- berpeluang mencuri kemenangan karena punya modal bagus menjelang laga tersebut.

Lens akan menjamu Sporting Lisbon di Stade Bollaert-Delelis, Lens, Prancis, Selasa (13/10) pukul 23.45 WIB.

Pertandingan diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan hasil kemenangan.

Lens mengawali kiprahnya setelah menang dramatis atas Slavia Praha dengan skor 3-2.

Kemenangan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri pasukan Yannick Cahuzac untuk mempertahankan tren kemenangannya di kompetisi antarklub tertinggi Eropa.

Akan tetapi, performa Lens di kompetisi domestik masih jauh dari kata sempurna.

Tim berjuliik Les Sang et Or itu baru mengemas dua kemenangan dari enam pertandingan awal Liga Prancis 2026/2027.

Namun, kemenangan 2-1 atas Lyon pada Jumat lalu bisa menjadi titik balik mereka.