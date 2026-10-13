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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon: Leões Belum Terkalahkan, Rekor Angker Tuan Rumah Terancam!

Lens menjamu Sporting Lisbon pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Stade Bollaert-Delelis, dengan kedua tim berambisi mempertahankan momentum kemenangan. (Sporting) - Image

Lens menjamu Sporting Lisbon pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Stade Bollaert-Delelis, dengan kedua tim berambisi mempertahankan momentum kemenangan. (Sporting)

JawaPos.com — Prediksi skor Lens vs Sporting Lisbon pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 2-2.

Kedua tim akan bertemu di Stade Bollaert-Delelis, Prancis, Selasa (13/10/2026) pukul 23.45 WIB, dengan modal kemenangan pada laga pembuka serta hasil positif di kompetisi domestik.

Lens membawa kepercayaan diri setelah menundukkan Slavia Prague dengan skor dramatis 3-2, sedangkan Sporting Lisbon mengalahkan Galatasaray 3-1.

Pertemuan ini menjadi ujian konsistensi bagi kedua klub yang sama-sama berambisi melanjutkan tren positif di kompetisi elite Eropa.

Lens memiliki modal istimewa menjelang pertandingan melawan Sporting Lisbon, terutama melalui catatan kandang mereka di kompetisi Eropa.

Les Sang et Or hanya menelan dua kekalahan dalam 29 pertandingan kandang terakhir dengan rincian 22 kemenangan dan lima hasil imbang.

Catatan tersebut semakin menarik karena Lens tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan kandang Eropa terakhir.

Dari jumlah tersebut, enam pertandingan berlangsung di Liga Champions dengan hasil empat kemenangan dan dua kali imbang.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi pelatih Yannick Cahuzac yang baru mengambil alih kursi kepelatihan dari Dino Toppmoller.

Editor: Banu Adikara
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