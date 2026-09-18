Prediksi Skor Stuttgart vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Dortmund Menang Telak di Tandang

Borussia Dortmund diprediksi meraih kemenangan saat bertandang ke markas Stuttgart di MHPArena pada lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Dortmund)
JawaPos.com — Borussia Dortmund diprediksi mampu mempertahankan start sempurna di Bundesliga 2026/2027 saat bertandang ke markas Stuttgart di MHPArena, Sabtu (19/9/2026) pukul 23.30 WIB, dengan kemenangan telak.
BVB datang sebagai penghuni posisi kedua dengan sembilan poin dari tiga laga, sedangkan Stuttgart baru mengoleksi tiga poin dan berada di peringkat ke-14.
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Stuttgart memasuki pertandingan melawan Borussia Dortmund dengan performa yang belum konsisten setelah menelan kekalahan 1-2 dari Hoffenheim pada 12 September.
Die Roten sebenarnya mampu menciptakan lima peluang besar, tetapi hanya satu yang berhasil dimanfaatkan sehingga mereka harus pulang tanpa poin.
Masalah Stuttgart bukan terletak pada kemampuan menciptakan peluang, melainkan pertahanan yang masih rapuh pada awal musim 2026/2027.
Mereka sudah mencetak setidaknya tiga gol dalam tiga pertandingan di seluruh kompetisi, tetapi juga kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan.
Lima dari sembilan gol tersebut bahkan tercipta saat Stuttgart dihantam Bayern Munich dengan skor 1-5 pada pekan pertama Bundesliga.
Satu-satunya clean sheet Stuttgart musim ini terjadi ketika mereka menang 4-0 atas Hansa Rostock di DFB-Pokal pada 21 Agustus.
Sebastian Hoeness sebenarnya masih membawa Stuttgart meraih tiga kemenangan dari lima pertandingan di seluruh kompetisi.
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