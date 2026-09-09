Prediksi Skor Stuttgart vs Viking: Tuan Rumah Kuasai MHPArena di Liga Champions

Stuttgart diprediksi menang 3-1 atas Viking pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di MHPArena, Rabu (9/9/2026). (@VfB/X).
JawaPos.com – Stuttgart diprediksi mampu mengalahkan Viking pada laga perdana Liga Champions 2026/2027 di MHPArena, Rabu (9/9/2026) malam WIB. Produktivitas Die Roten dan keuntungan bermain di kandang membuat tuan rumah lebih layak diunggulkan.
Stuttgart kembali tampil di Liga Champions setelah absen musim lalu. Tiket ke kompetisi elite Eropa itu mereka dapatkan setelah finis di posisi keempat Bundesliga 2025/2026.
Awal musim 2026/2027 juga memberikan modal positif bagi Stuttgart. Dari tiga pertandingan Bundesliga, mereka meraih dua kemenangan dan hanya sekali kalah, yakni saat menghadapi Bayern Munchen pada pekan pertama.
Lini depan menjadi salah satu kekuatan Stuttgart. Mereka sudah mencetak sembilan gol dalam tiga pertandingan liga. Namun, produktivitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi pertahanan yang solid karena Die Roten belum mencatat clean sheet dalam tiga laga tersebut.
Stuttgart kebobolan saat menghadapi Bayern Munchen, kemudian kembali kemasukan ketika menang atas Hansa Rostock dan FC Koln.
Catatan itu membuat Viking memiliki peluang untuk mencuri gol. Klub asal Norwegia tersebut juga datang ke Jerman dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Dinamo Zagreb pada babak kualifikasi Liga Champions.
Viking lolos dengan agregat 5-3. Setelah bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Zagreb, mereka menang 3-1 di kandang sendiri pada leg kedua.
Performa Viking di kompetisi domestik juga cukup meyakinkan. Mereka berada di posisi kedua klasemen sementara Eliteserien dengan koleksi 44 poin dari 19 pertandingan.
Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Viking belum terkalahkan dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Mereka juga mencetak 11 gol dalam periode tersebut.
Performa tandang Viking patut diperhitungkan. Mereka hanya menelan satu kekalahan dalam tujuh pertandingan tandang terakhir.
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Jawa Pos
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