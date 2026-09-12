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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 18.19 WIB

Prediksi Skor Hoffenheim vs Stuttgart di Liga Jerman: Die Roten Tak Ingin Malu di SNP Arena

Ermedin Demirovic menjadi ancaman utama Stuttgart saat menghadapi Hoffenheim pada pekan ketiga Bundesliga 2026/2027. (Stuttgart)

 

JawaPos.com — Hoffenheim diprediksi kalah 1-2 dari Stuttgart pada pekan ketiga Bundesliga 2026/2027 di SNP Arena, Sabtu, (12/9/2026).

Setelah tuan rumah mengawali kompetisi dengan dua kekalahan dan kebobolan enam gol, sementara Stuttgart datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah Ermedin Demirovic mencetak hat-trick di Liga Champions.

Mengapa Hoffenheim dalam Tekanan Besar?

Hoffenheim membutuhkan kemenangan pertama di Bundesliga setelah dua kekalahan beruntun dengan skor identik 2-3, termasuk saat mereka sempat unggul 2-0 atas Borussia Dortmund hingga menit ke-54 sebelum akhirnya kehilangan seluruh poin.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Christian Ilzer belum mengoleksi angka dari dua pertandingan dan sudah enam kali kebobolan di kompetisi kasta tertinggi Jerman.

Situasi itu cukup kontras dengan performa Hoffenheim pada musim lalu ketika mereka finis di posisi kelima dengan 61 poin hasil 18 kemenangan, tujuh seri, dan sembilan kekalahan.

Pencapaian tersebut mengantarkan Die Kraichgauer ke Liga Europa musim ini setelah mereka hanya terpaut satu poin dari posisi yang mengamankan tiket Liga Champions.

Masalah utama Hoffenheim bukan terletak pada produktivitas, sebab mereka sudah mencetak delapan gol dalam tiga pertandingan kompetitif musim ini.

Patrick Wimmer, Adam Daghim, Hlozek, hingga Fisnik Asllani masih memberikan ancaman di lini depan, tetapi pertahanan yang mudah ditembus membuat keunggulan mereka kerap tidak bertahan lama.

Hoffenheim juga harus segera menemukan stabilitas karena jadwal padat sudah menanti pada September, termasuk menghadapi SC Paderborn pada 20 September dan memulai kiprah Liga Europa melawan OFI Crete pada 17 September.

Kemenangan atas Stuttgart akan menjadi modal penting sebelum mereka memasuki periode dengan tuntutan fisik dan mental yang lebih berat.

Stuttgart Sedang dalam Momentum Terbaik

Stuttgart memasuki pertandingan ini dengan momentum jauh lebih positif setelah bangkit dari kekalahan telak 1-5 melawan Bayern Munich pada laga pembuka Bundesliga.

Editor: Edi Yulianto
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