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Aprillia JP
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.16 WIB

Tekel Horor Gelandang Le Havre Bikin Tiago Santos Cedera Parah, Lille Siapkan Langkah Hukum

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Bek Lille Tiago Santos cedera ACL usai ditekel Amir Richardson di Ligue 1. (X/@losclive)

JawaPos.com - LOSC Lille mempertimbangkan langkah hukum setelah sang bek Tiago Santos mengalami cedera serius pada lutut kanannya akibat tekel dalam pertandingan Ligue 1 melawan Le Havre, Sabtu (10/10). Tiago Santos mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) dan cedera meniskus pada lutut kanannya.

Bek asal Portugal itu harus ditandu keluar lapangan setelah mendapat tekel dari gelandang Le Havre Amir Richardson pada babak pertama dalam laga yang dimenangkan Lille 1-0. Wasit memberikan tendangan bebas atas pelanggaran itu, tetapi tidak mengeluarkan kartu kuning untuk Richardson. Keputusan itu lalu dipersoalkan Lille yang menilai tekel Richardson layak berujung kartu merah.

Klub berjuluk Les Dogues itu telah meminta badan penyelenggara kompetisi sepak bola profesional Prancis Ligue de Football Professionnel (LFP) untuk membawa kasus itu ke komite disiplin. Lille juga meminta penjelasan mengenai proses peninjauan video yang dilakukan oleh perangkat pertandingan.

Dalam pernyataan resminya, Lille menegaskan bahwa mereka tengah mempertimbangkan berbagai jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingan klub setelah cedera yang dialami Santos. “LOSC sedang menjajaki semua jalur hukum yang memungkinkan dan mempertahankan hak untuk mengambil tindakan hukum apa pun yang diperlukan guna memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami,” tulis Lille dikutip dari situs resmi klub.

Le Havre merespons insiden itu dengan menyampaikan harapan agar Santos segera pulih. Namun, Le Havre juga menyoroti keputusan wasit dan Video Assistant Referee (VAR) yang tidak menilai tekel Richardson sebagai pelanggaran yang layak mendapat hukuman tambahan. Le Havre pun mempertanyakan upaya Lille untuk meminta Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dan LFP menjatuhkan sanksi kepada Richardson setelah pertandingan berakhir.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, HAC mempertanyakan langkah LOSC yang meminta FFF dan LFP menghukum pemainnya setelah pertandingan, mengingat keputusan semacam itu berada di luar ketentuan peraturan yang berlaku saat ini,” tulis pernyataan Le Havre.

Le Havre juga menegaskan pentingnya saling menghormati di antara sesama peserta Ligue 1. “HAC menghormati semua klub Ligue 1 lainnya dan mengharapkan penghormatan yang sama sebagai balasannya,” lanjut pernyataan itu. Sementara itu, FFF dan LFP belum memberikan tanggapan terkait perselisihan kedua klub.

Di tengah persoalan tersebut, Lille tetap harus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting di kompetisi Eropa. Klub yang menempati posisi kedua klasemen Ligue 1 itu dijadwalkan bertandang ke London untuk menghadapi Arsenal dalam pertandingan Liga Champions pada Rabu (14/10).

Editor: Edi Yulianto
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