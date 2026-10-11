Main 17 Menit, Calvin Verdonk Bawa Lille Menang Tipis Lawan Le Havre

Calvin Verdonk saat bermain untuk Lille. (Dok. Calvin Verdonk)
JawaPos.com - Calvin Verdonk bawa Lille meraih kemenangan saat melawan Le Havre di pekan keenam Liga Prancis dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stade Pierre Mauroy, Sabtu (10/10).
Bek Timnas Indonesia tersebut tidak bermain sebagai starter saat menghadapi Le Havre.
Calvin Verdonk baru dimainkan pada menit ke-73 menggantikan Romain Perraud yang mengalami cedera.
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Masuknya Verdonk membuat pertahanan Lille makin sulit ditembus. Secara statistik permainan, dia menunjukkan permainan tangguhnya.
Melansir Fotmob, Verdonk melakukan tiga aksi bertahan dengan mencatatkan dua sapuan dan satu tekel.
Selain itu, bek 29 tahun tersebut punya distribusi bola yang bagus dengan melepaskan tiga umpan panjang sukses.
Menurut dia, tim lawan menampilkan permainan yang bagus sepanjang pertandingan.
"Sering dikatakan bahwa pertandingan Ligue 1 itu rumit, dan itu benar. Kita melihatnya malam ini. Tetapi jika kita kecewa ketika menang, maka kita akan selalu sedih," Papar Davide Ancelotti.
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Jawa Pos
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