Main 17 Menit, Calvin Verdonk Bawa Lille Menang Tipis Lawan Le Havre

JawaPos.com - Calvin Verdonk bawa Lille meraih kemenangan saat melawan Le Havre di pekan keenam Liga Prancis dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Stade Pierre Mauroy, Sabtu (10/10).

Bek Timnas Indonesia tersebut tidak bermain sebagai starter saat menghadapi Le Havre.

Calvin Verdonk baru dimainkan pada menit ke-73 menggantikan Romain Perraud yang mengalami cedera.

Masuknya Verdonk membuat pertahanan Lille makin sulit ditembus. Secara statistik permainan, dia menunjukkan permainan tangguhnya.

Melansir Fotmob, Verdonk melakukan tiga aksi bertahan dengan mencatatkan dua sapuan dan satu tekel.

Selain itu, bek 29 tahun tersebut punya distribusi bola yang bagus dengan melepaskan tiga umpan panjang sukses.

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Di sisi lain, Davide Ancelotti mengatakan bahwa Lille menjalani laga sulit melawan Le Havre.

Menurut dia, tim lawan menampilkan permainan yang bagus sepanjang pertandingan.