Prediksi Skor Arsenal vs Lille: Momentum Meriam London Sulit Dibendung! Lagi Gacor di Liga Inggris

Arsenal membidik kemenangan kedua di Liga Champions 2026/2027 ketika menjamu Lille di Emirates Stadium, Rabu (14/10/2026), dengan modal performa impresif. (Arsenal)
JawaPos.com — Prediksi skor Arsenal vs Lille mengarah pada kemenangan Meriam London ketika kedua tim bertemu dalam pertandingan kedua fase liga Champions League 2026/2027 di Emirates Stadium, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Arsenal datang dengan modal kemenangan atas Napoli, sedangkan Lille berusaha bangkit setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Real Betis pada pertandingan pembuka.
Pertemuan ini menjadi duel kompetitif pertama Arsenal dan Lille sekaligus laga kandang perdana The Gunners di Liga Champions musim ini.
Pasukan Mikel Arteta lebih diunggulkan berkat konsistensi permainan, produktivitas serangan, dan rekor impresif mereka dalam kompetisi antarklub Eropa.
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Arsenal memasuki pertandingan menghadapi Lille dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan 13 kemenangan beruntun pada fase liga Liga Champions.
Catatan tersebut semakin mengesankan karena klub London Utara itu terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak kekalahan 0-1 dari Inter Milan pada November 2024.
Pada pertandingan pembuka musim ini, Arsenal berhasil mengalahkan Napoli dengan skor tipis 1-0 di Stadion Diego Armando Maradona.
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Martin Odegaard menjadi pahlawan kemenangan melalui gol yang dicetak ketika pertandingan menyisakan 15 menit waktu normal.
Meski hanya menang dengan selisih satu gol, dominasi Arsenal sepanjang pertandingan sebenarnya sangat mencolok.
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