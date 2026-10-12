Cedera Piero Hincapie Tambah Masalah Arsenal di Lini Pertahanan

JawaPos.com - Arsenal kembali menunjukkan mentalitas untuk bangkit ketika berada dalam situasi sulit.

Untuk kedua kalinya dalam tiga pertandingan Premier League, Bruno Guimaraes tampil sebagai penyelamat setelah membantu The Gunners membalikkan keadaan dan mengalahkan Leeds United dengan skor 2-1 di Stadion Emirates, Sabtu.

Gelandang yang didatangkan dengan nilai transfer GBP 75 juta pada musim panas itu kembali memberikan dampak besar setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, ia juga mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 Arsenal atas Sunderland pada September.

Namun, kemenangan penting tersebut turut diwarnai kekhawatiran mengenai kondisi Piero Hincapie. Bek asal Ekuador itu terlihat digendong keluar lapangan ketika menjalani sesi pendinginan setelah pertandingan, sehingga memunculkan dugaan bahwa ia mengalami cedera.

Hincapie sendiri baru masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir pertandingan. Ia kemudian melakukan latihan tambahan setelah peluit akhir berbunyi, sebuah kebiasaan yang juga dilakukan oleh banyak klub.

Belum ada kepastian mengenai tingkat keparahan masalah yang dialaminya. Meski begitu, situasi tersebut berpotensi menambah persoalan bagi Mikel Arteta, yang sedang berusaha menjaga konsistensi Arsenal dalam perburuan gelar.

Arsenal Kembali Bangkit dari Ketertinggalan Kemenangan atas Leeds menjadi kemenangan kelima Arsenal dalam enam pertandingan liga. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi poin yang sama dengan pemimpin klasemen, Manchester City.

Meski demikian, perjalanan Arsenal sejauh ini tidak sepenuhnya mulus. Setelah kalah telak 0-3 dari Brighton pada pertandingan sebelumnya, The Gunners kembali tertinggal dalam laga liga untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan terakhir.

Bahkan, penyelamatan penalti David Raya sebelumnya menjadi faktor penting yang mencegah Arsenal tertinggal ketika menghadapi Sunderland.

Melawan Leeds, Arsenal juga kesulitan menemukan permainan terbaik mereka selama sebagian besar pertandingan. Tim asuhan Daniel Farke mampu memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya unggul pada menit ke-55.