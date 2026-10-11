Bruno Guimaraes Cetak Gol Pertama di Emirates, Arsenal Menang 2-1 atas Leeds!

JawaPos.com - Bruno Guimaraes mencetak gol pertamanya di Emirates Stadium saat Arsenal mengalahkan Leeds United 2-1 di pekan keenam Liga Inggris, pada Sabtu (10/10).

Laga melawan Leeds United menjadi laga pertama Bruno Guimaraes di Emirates Stadium. Dia merasa tidak sabar untuk memulai laga di depan publik sendiri.

"Ini pertandingan resmi pertama saya di Emirates; saya tidak bermain melawan Coventry dan untuk Chelsea saya baru pulih dari cedera. Saya tidak sabar untuk turun ke lapangan hari ini, dan saya sangat cemas di bangku cadangan," kata Bruno Guimaraes yang dikutip laman resmi Arsenal, Minggu (11/10).

Tidak hanya debut di Emirates Stadium, Bruno juga mencetak gol pada menit ke-72. Dia mengaku hal tersebut sangatlah istimewa.

“Jadi, masuk ke dalam pertandingan, mencetak gol penting, dan meraih tiga poin selalu merupakan perasaan yang sangat menyenangkan. Saya akan mengatakan itu adalah hari yang sangat istimewa bagi saya," ujar pemain 28 tahun itu.

Kekalahan melawan Brighton menjadi awal kebangkitan Arsenal.

Tiga poin jadi modal penting untuk The Gunners mempertahankan gelar juara Liga Inggris.

“Saya rasa setelah pertandingan terakhir melawan Brighton, kami tahu bahwa kami harus bermain jauh lebih baik, dan hari ini, saya rasa ini adalah respons yang bagus meskipun saya yakin kami bisa berbuat lebih banyak," papar dia.