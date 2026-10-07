Prediksi Skor Ratchaburi vs Ho Chi Minh di ASEAN Club Championship: The Dragons Menang Tipis

JawaPos.com — Ratchaburi diprediksi menang tipis 1-0 atas Ho Chi Minh dalam lanjutan ASEAN Club Championship 2026 di Dragon Solar Park, Rabu (7/10/2026).

Ratchaburi memiliki keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Ho Chi Minh datang dengan catatan lima pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Kondisi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

Ratchaburi Punya Keuntungan Kandang Ratchaburi lebih diunggulkan karena tampil di Dragon Solar Park pada pukul 19.00 WIB, Rabu (7/10/2026).

Faktor kandang bisa menjadi modal penting bagi The Dragons untuk mengambil inisiatif sejak menit awal sekaligus memberikan tekanan kepada Ho Chi Minh.

Meski demikian, Ratchaburi belum menunjukkan konsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir. Dari empat laga terakhir yang tercantum, mereka hanya meraih satu kemenangan, yakni saat menundukkan Bangkok United 1-0 pada 11 September.

Sebelumnya, Ratchaburi harus mengakui keunggulan Ayutthaya FC dengan skor 1-2. Catatan tersebut menunjukkan performa The Dragons masih naik turun menjelang pertemuan dengan Ho Chi Minh.

Salah satu perhatian utama Ratchaburi berada di lini belakang. Mereka mampu mencetak gol, tetapi pertahanan masih mudah mendapat tekanan dari lawan.

Pertahanan Ratchaburi Jadi Perhatian Catatan paling mencolok terjadi ketika Ratchaburi menghadapi Shanghai SIPG. Pertandingan tersebut menghasilkan 10 gol dan berakhir dengan kekalahan Ratchaburi 4-6.

Hasil itu menunjukkan lini belakang Ratchaburi masih bisa kesulitan ketika mendapat tekanan tinggi dari lawan.