Persib Bandung Resmi Rekrut Gabriel Mutombo dari Ratchaburi FC, Diplot Gantikan Federico Barba

JawaPos.com -Persib Bandung resmi merekrut bek asal Prancis, Gabriel Mutombo, untuk menghadapi Super League 2026/2027. Eks pemain Ratchaburi FC itu diplot menggantikan Federico Barba di lini belakang Pangeran Biru.

Mutombo didatangkan dari klub Thailand, Ratchaburi FC. Bek berusia 30 tahun tersebut akan berseragam Persib selama satu musim.

Kehadiran Mutombo menjadi bagian dari upaya Persib menjaga daya saing tim, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Mantan pemain Angers SCO itu juga menjadi rekrutan asing pertama Pangeran Biru untuk musim ini sekaligus menggantikan Federico Barba.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan perekrutan Mutombo merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih sebagai bagian dari kebutuhan teknis menghadapi padatnya agenda kompetisi musim depan.

"Tim pelatih merekomendasikan Gabriel Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah. Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim sporting kemudian bergerak melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan baik hingga tercapai kesepakatan," ujar Adhitia dalam keterangan resmi Persib, Senin (29/6/2026).

Sebelum berkarier di Asia, Mutombo menimba ilmu sepak bola di akademi Olympique Lyon. Dalam perjalanan profesionalnya, ia juga pernah memperkuat Angers SCO dan Troyes di Prancis, Botoșani di Rumania, serta Chania di Yunani.

Dengan pengalaman bermain di Eropa dan Asia, Mutombo diharapkan mampu menghadirkan ketenangan, kepemimpinan, serta soliditas di lini belakang Persib.

Ia juga diharapkan dapat membantu proses adaptasi dan perkembangan pemain lain di dalam tim.

"Dengan pengalaman yang dimiliki di berbagai kompetisi Eropa dan Asia, kami berharap Gabriel dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persib. Selamat datang di keluarga besar Persib. Wilujeng sumping, Gabriel Mutombo," kata Adhitia.