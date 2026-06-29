Persib Bandung Resmi Rekrut Gabriel Mutombo dari Ratchaburi FC, Diplot Gantikan Federico Barba

Persib Bandung resmi merekrut Gabriel Mutombo dari Ratchaburi FC. Bek asal Prancis itu dikontrak semusim untuk Super League 2026/2027. (Dok. Persib)
JawaPos.com -Persib Bandung resmi merekrut bek asal Prancis, Gabriel Mutombo, untuk menghadapi Super League 2026/2027. Eks pemain Ratchaburi FC itu diplot menggantikan Federico Barba di lini belakang Pangeran Biru.
Mutombo didatangkan dari klub Thailand, Ratchaburi FC. Bek berusia 30 tahun tersebut akan berseragam Persib selama satu musim.
Kehadiran Mutombo menjadi bagian dari upaya Persib menjaga daya saing tim, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Mantan pemain Angers SCO itu juga menjadi rekrutan asing pertama Pangeran Biru untuk musim ini sekaligus menggantikan Federico Barba.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan perekrutan Mutombo merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih sebagai bagian dari kebutuhan teknis menghadapi padatnya agenda kompetisi musim depan.
"Tim pelatih merekomendasikan Gabriel Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah. Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim sporting kemudian bergerak melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan baik hingga tercapai kesepakatan," ujar Adhitia dalam keterangan resmi Persib, Senin (29/6/2026).
Sebelum berkarier di Asia, Mutombo menimba ilmu sepak bola di akademi Olympique Lyon. Dalam perjalanan profesionalnya, ia juga pernah memperkuat Angers SCO dan Troyes di Prancis, Botoșani di Rumania, serta Chania di Yunani.
Baca Juga:Bernardo Tavares Minta Yusuf Meilana Buktikan Kemampuan, Bakal Bersaing dengan Jefferson Silva dan Mikael Tata di Persebaya Surabaya
Dengan pengalaman bermain di Eropa dan Asia, Mutombo diharapkan mampu menghadirkan ketenangan, kepemimpinan, serta soliditas di lini belakang Persib.
Ia juga diharapkan dapat membantu proses adaptasi dan perkembangan pemain lain di dalam tim.
"Dengan pengalaman yang dimiliki di berbagai kompetisi Eropa dan Asia, kami berharap Gabriel dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persib. Selamat datang di keluarga besar Persib. Wilujeng sumping, Gabriel Mutombo," kata Adhitia.
Nama Mutombo sebenarnya sudah tidak asing bagi Bobotoh. Pasalnya, ia pernah menghadapi Persib saat masih membela Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/2026.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!