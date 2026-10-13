Prediksi Kyoto Sanga vs Ratchaburi di AFC Champions League Elite: Tuan Rumah Wajib Bangkit

Kyoto Sanga. (Istimewa)
JawaPos.com - Kyoto Sanga akan menjamu Ratchaburi dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sanga Stadium by Kyocera, Jepang, Selasa (13/10/2026) pukul 17.00 WIB. Kedua tim sama-sama mengincar hasil positif setelah mengawali perjalanan di kompetisi Asia dengan kekalahan.
Kyoto Sanga memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan Ratchaburi datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat setelah meraih kemenangan besar di kompetisi domestik.
Baca Juga:Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Laga ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua kesebelasan memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Kyoto Sanga perlu memperbaiki efektivitas serangan, sementara Ratchaburi harus membenahi pertahanan yang masih mudah ditembus lawan.
Kyoto Sanga mengawali kiprahnya di kompetisi Asia dengan hasil kurang memuaskan. Klub asal Jepang tersebut kalah tipis 0-1 dari Daejeon Hana Citizen pada pertandingan pembuka.
Kekalahan itu membuat mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di fase liga.
Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi modal penting bagi Kyoto Sanga. Dukungan suporter di Sanga Stadium by Kyocera diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemain untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.
Meski demikian, Kyoto Sanga tidak bisa hanya mengandalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Mereka perlu meningkatkan kreativitas di area serangan dan memaksimalkan peluang yang didapat. Penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan jika ingin mengamankan tiga poin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022