Prediksi Kyoto Sanga vs Ratchaburi di AFC Champions League Elite: Tuan Rumah Wajib Bangkit

JawaPos.com - Kyoto Sanga akan menjamu Ratchaburi dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sanga Stadium by Kyocera, Jepang, Selasa (13/10/2026) pukul 17.00 WIB. Kedua tim sama-sama mengincar hasil positif setelah mengawali perjalanan di kompetisi Asia dengan kekalahan.

Kyoto Sanga memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan Ratchaburi datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat setelah meraih kemenangan besar di kompetisi domestik.

Laga ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua kesebelasan memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Kyoto Sanga perlu memperbaiki efektivitas serangan, sementara Ratchaburi harus membenahi pertahanan yang masih mudah ditembus lawan.

Kyoto Sanga mengawali kiprahnya di kompetisi Asia dengan hasil kurang memuaskan. Klub asal Jepang tersebut kalah tipis 0-1 dari Daejeon Hana Citizen pada pertandingan pembuka.

Kekalahan itu membuat mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di fase liga.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi modal penting bagi Kyoto Sanga. Dukungan suporter di Sanga Stadium by Kyocera diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemain untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.