Hajar Newcastle 4-1, Coventry Merangsek Keluar dari Zona Degradasi Liga Inggris

JawaPos.com - Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada lanjutan pekan keenam Liga Inggris 2026/27 di Coventry Building Society Arena pada Selasa WIB.

Empat gol tuan rumah masing-masing dicetak oleh Jack Rudoni, Sidiki Cherif, Ellis Simms, dan Stefen Mfuni. The Magpies hanya bisa membalas lewat gol Sven Botman.

Tim asuhan Frank Lampard tersebut mencatatkan kemenangan beruntun sekaligus keluar dari zona degradasi.

Mereka kini naik ke peringkat 14 dengan torehan enam poin, sedangkan Newcastle merosot ke urutan 11 dengan delapan poin, demikian laman resmi Liga Premier Inggris.

Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Rudoni. Gol tersebut berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornicek, yang gagal mengamankan bola dengan sempurna sebelum menjatuhkan Cherif di kotak penalti.

Rudoni yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya untuk membawa Coventry unggul 1-0.

Newcastle berusaha merespons gol tersebut dan mulai menemukan ritme permainan. Namun, Coventry mampu bertahan berkat dua penyelamatan penting di garis gawang oleh Bobby Thomas.

Thomas lebih dahulu menggagalkan peluang setelah Jacob Murphy meneruskan umpan silang Harvey Barnes ke area berbahaya. Ia kemudian kembali melakukan sapuan krusial untuk menghentikan peluang Matias Fernandez-Pardo, yang sebelumnya berhasil melewati Carl Rushworth.

Coventry tetap berbahaya melalui serangan balik. Cherif sempat mendapatkan peluang untuk menggandakan keunggulan, tetapi tembakannya mengarah tepat ke Hornicek. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Coventry langsung menambah keunggulan tiga menit setelah babak kedua dimulai. Memanfaatkan bola yang gagal dibuang sempurna oleh pertahanan Newcastle setelah lemparan ke dalam jarak jauh, Cherif mengontrol bola di dekat kotak penalti sebelum berputar dan melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Coventry unggul 2-0.

Newcastle memperkecil ketertinggalan. Botman mencetak gol pada menit ke-70. Bek asal Belanda itu melepaskan tembakan keras dari jarak sekitar 20 meter yang mengarah ke sudut dekat gawang dan tidak mampu dijangkau Rushworth.