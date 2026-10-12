Haaland Banggakan Mental Manchester City, Sukses Hajar Liverpool 3-0 di Anfield

Erling Haaland menilai kekuatan mental dan kekompakan menjadi kunci kemenangan Manchester City atas Liverpool. Ia juga memuji penampilan Elliot Anderson di lini tengah. (Dok. CIty)
JawaPos.com – Erling Haaland menyoroti kekuatan mental Manchester City setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 3-0 pada pekan keenam Premier League 2026/2027. Bermain di Stadion Anfield, Minggu (11/10/2026), City mampu mengatasi tekanan tuan rumah dan mempertahankan rekor sempurna pada awal musim.
Bagi Haaland, pertandingan melawan Liverpool bukanlah laga yang mudah. Penyerang asal Norwegia itu memuji karakter dan kerja keras seluruh rekan setimnya, mulai dari penjaga gawang hingga pemain depan.
“Pertandingan itu berat dan sulit. Kami menunjukkan karakter luar biasa, mulai dari Gigio di lini belakang hingga ke lini depan. Saya sangat bangga kepada semua orang,” kata Haaland, dikutip dari laman resmi Manchester City, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan bahwa para pemain harus tetap kuat secara mental dan menjaga kekompakan ketika menghadapi tekanan.
“Selalu sulit untuk bermain di sini. Di saat-saat seperti inilah kami harus tetap kuat secara mental dan bersatu. Kami harus fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Yang bisa kami lakukan hanyalah memainkan sepak bola yang bagus dan berjuang bersama. Hanya itu yang bisa kami lakukan,” ujarnya.
Menurut Haaland, kekuatan mental menjadi faktor penting karena Manchester City baru kembali bermain setelah jeda internasional. Para pemain harus segera beradaptasi dengan tuntutan pertandingan kompetitif, terlebih menghadapi Liverpool di Anfield.
“Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah memenangkan pertandingan, sesederhana itu. Tampil apik, memainkan sepak bola yang bagus, dan meraih kemenangan,” kata Haaland.
“Ini adalah pertarungan mental karena kami baru saja kembali dari jeda internasional. Tidak pernah mudah menjalani pertandingan pertama setelah absen selama lebih dari dua minggu. Saya bangga kami mampu menjaga kekompakan dengan begitu baik. Mental kami kuat,” lanjutnya.
Haaland Sempat Melewatkan Peluang Emas
Haaland turut mencetak satu gol dalam kemenangan Manchester City. Ia membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-65, sebelum Jérémy Doku menggandakan skor tiga menit kemudian. Rayan Cherki kemudian memastikan kemenangan 3-0 pada menit ke-78.
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