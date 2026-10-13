Prediksi Skor LASK Linz vs Liverpool: The Reds Siap Pesta Gol di Raiffeisen Arena!

Liverpool diunggulkan meraih kemenangan atas LASK Linz pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Raiffeisen Arena, Rabu (14/10/2026). (Liverpool)
JawaPos.com — Prediksi skor LASK Linz vs Liverpool mengarah pada kemenangan The Reds saat kedua tim bertemu dalam pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Raiffeisen Arena, Rabu (14/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Liverpool datang dengan modal kemenangan pada laga pembuka, sementara LASK Linz terancam kembali kehilangan poin setelah mengalami empat pertandingan tanpa kemenangan.
Pertandingan ini menjadi kesempatan Liverpool untuk bangkit setelah dihajar Manchester City dengan skor 0-3 di Anfield pada akhir pekan lalu.
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Meski kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera, pasukan Andoni Iraola tetap lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan catatan pertemuan yang mengesankan.
LASK Linz menghadapi Liverpool dalam kondisi kurang ideal setelah gagal memenangkan empat pertandingan kompetitif terakhir mereka.
Tim asuhan Dietmar Kuhbauer bahkan baru saja menyerah 0-2 dari SK Rapid Vienna pada pertandingan domestik, Minggu lalu.
Padahal, klub Austria tersebut sempat menunjukkan performa menjanjikan dengan mencatatkan tujuh kemenangan beruntun pada awal kompetisi domestik.
Namun, momentum positif itu menghilang setelah mereka kalah 0-1 dari AEK Athens pada pertandingan pembuka Liga Champions, 8 September.
Gol tendangan bebas Razvan Marin pada babak pertama menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.
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