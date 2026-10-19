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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.11 WIB

Steven Gerrard Punya Saran Mengembalikan Performa Terbaik Florian Wirtz di Liverpool

Legenda Liverpool, Steven Gerrard. (Dok Liverpool FC)

JawaPos.com - Florian Wirtz masih berusaha menemukan performa terbaiknya bersama Liverpool. Setelah didatangkan dengan nilai transfer GBP 116 juta dari Bayer Leverkusen pada musim panas lalu, gelandang asal Jerman itu belum mampu memenuhi ekspektasi besar yang menyertainya.

Situasi tersebut membuat kesabaran para pendukung mulai menipis. Wirtz memang selalu tampil dalam pertandingan Liverpool musim ini, tetapi kontribusinya belum cukup meyakinkan. Ia baru mencatatkan dua assist dan belum mencetak gol.

Melansir ESPN, melihat kondisi tersebut, legenda Liverpool Steven Gerrard memberikan saran yang cukup mengejutkan. Menurutnya, mencadangkan Wirtz untuk sementara waktu bisa menjadi cara terbaik untuk membantu sang pemain memulihkan kepercayaan diri.

"Kepercayaan dirinya sedang rendah di Liverpool saat ini dan Anda bisa melihatnya saat menontonnya bermain langsung," kata Gerrard di acara The Overlap.

"Dia sering kehilangan bola, bola-bola mudah yang seharusnya tidak dia berikan."

Gerrard Sarankan Wirtz Beristirahat dari Tim Utama

Gerrard memahami situasi yang sedang dialami Wirtz. Ia mengaku pernah melewati periode ketika performanya menurun dan kepercayaan dirinya hilang.

Berdasarkan pengalamannya sendiri, mantan kapten Liverpool itu menilai pemain terkadang membutuhkan waktu di luar tim utama untuk kembali menemukan ritme permainan.

"Saya pernah mengalami penurunan performa dan kurang percaya diri, dan hal terbaik bagi saya adalah absen dari tim untuk beberapa waktu."

Gerrard juga menjelaskan bahwa persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama bisa menjadi dorongan bagi pemain yang sedang mengalami kesulitan.

"Dan ketika seseorang bermain di posisi Anda, Anda mulai berpikir 'oh, dia mungkin akan menggantikan posisi saya' dan Anda mulai merasa sedikit takut, lalu Anda harus membangun konsistensi dalam latihan dan kemudian itu akan terlihat dalam pertandingan."

Wirtz sendiri tampil sebagai gelandang serang ketika Liverpool kalah 0-3 dari Manchester City di Premier League pada Minggu. Namun, ia gagal memberikan pengaruh besar dan menjadi pemain pertama yang ditarik keluar setelah Ryan Gravenberch menerima kartu merah.

Editor: Edi Yulianto
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