Prediksi Skor RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Die Roten Bullen Siap Mengamuk di Red Bull Arena

JawaPos.com — RB Leipzig berpeluang meraih kemenangan perdana di Liga Champions 2026/2027 ketika menjamu PSV Eindhoven pada pertandingan kedua fase liga di Red Bull Arena, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Die Roten Bullen mengandalkan rekor sempurna dalam tiga pertandingan kandang musim ini untuk bangkit setelah dihajar Como dengan skor 1-4 pada laga pembuka.

Pertandingan RB Leipzig vs PSV Eindhoven diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi mereka di kompetisi Eropa.

Leipzig datang dengan modal kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt, sedangkan PSV Eindhoven membawa catatan enam kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir.

Keuntungan bermain di kandang menjadi faktor penting bagi pasukan Martin Demichelis yang belum pernah kehilangan poin di Red Bull Arena sepanjang musim ini.

Sebaliknya, tim asuhan Peter Bosz harus menemukan solusi atas persoalan pertahanan yang masih menjadi kelemahan mereka.

Mengapa RB Leipzig Diunggulkan Mengalahkan PSV Eindhoven? RB Leipzig memiliki modal kandang yang sangat meyakinkan menjelang pertandingan menghadapi PSV Eindhoven pada matchday kedua Liga Champions.

Die Roten Bullen telah memenangkan tiga pertandingan kandang musim ini dengan mencetak 14 gol tanpa sekalipun kebobolan.