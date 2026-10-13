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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Prediksi Skor Inter Milan vs Club Brugge: Modal Besar Il Nerazzurri Menang di Stadio Giuseppe Meazza

Inter Milan membidik kemenangan perdana Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Club Brugge di Stadio Giuseppe Meazza dengan modal performa impresif di Serie A. (Inter) - Image

Inter Milan membidik kemenangan perdana Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Club Brugge di Stadio Giuseppe Meazza dengan modal performa impresif di Serie A. (Inter)

JawaPos.com — Inter Milan membidik kemenangan perdana di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Club Brugge di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Bermodal performa impresif di Serie A, skuad asuhan Cristian Chivu diunggulkan meraih tiga poin meski sedang dibayangi catatan buruk dalam kompetisi Eropa.

Pertandingan Inter Milan vs Club Brugge menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub yang identik dengan warna biru dan hitam tersebut.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka fase liga Liga Champions musim ini.

Inter Milan sedang gacor di Serie A, mengapa justru terpuruk di Liga Champions?

Inter Milan menghadapi situasi kontras antara performa domestik dan perjalanan mereka di kompetisi Eropa sepanjang awal musim 2026/2027.

Il Nerazzurri tampil dominan di Italia, tetapi justru kesulitan mempertahankan konsistensi ketika menghadapi lawan-lawan Liga Champions.

Pasukan Cristian Chivu hanya kehilangan dua poin dalam perjalanan mereka di Serie A musim ini. Catatan tersebut semakin mengesankan setelah Inter Milan menghancurkan Parma dengan skor telak 3-0 pada pertandingan Sabtu lalu.

Sebelumnya, Inter Milan juga memenangkan pertandingan sengit lima gol melawan Napoli dan mencatatkan comeback dramatis menghadapi Udinese.

Editor: Banu Adikara
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